Як УПЦ мп занапастила Лавру: шокуючі світлини з приміщень (фото)

У Києво-Печерській Лаврі служителі УПЦ мп залишили зруйновані приміщення, світлини з яких жахають суспільство.

Знищені приміщення, пошкоджені стіни, стелі та меблі, а також сміття на підлозі та пляшки з-під алкоголю залишили за собою у Лаврі московські попи.

Наслідки безоплатного користування Лаврою представниками УПЦ мп оприлюднило Міністерство культури та інформаційної політики України.