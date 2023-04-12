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Як УПЦ мп занапастила Лавру: шокуючі світлини з приміщень (фото)

12.04.2023

Роман Васильович

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Новини, Україна, Духовне

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У Києво-Печерській Лаврі служителі УПЦ мп залишили зруйновані приміщення, світлини з яких жахають суспільство.

Знищені приміщення, пошкоджені стіни, стелі та меблі, а також сміття на підлозі та пляшки з-під алкоголю залишили за собою у Лаврі московські попи.

Наслідки безоплатного користування Лаврою представниками УПЦ мп оприлюднило Міністерство культури та інформаційної політики України.

«Комісія МКІП нарешті працює, хоч і не без перешкод. Фіксуємо заявою про злочин за ст. 298 ККУ «Незаконне проведення пошукових робіт на об’єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об’єктів культурної спадщини»», – зазначили у міністерстві.

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Джерело: Тернополянни

Теги: УПЦ МП, Києво-Печерська лавра

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