Як УПЦ мп занапастила Лавру: шокуючі світлини з приміщень (фото)

Знищені приміщення, пошкоджені стіни, стелі та меблі, а також сміття на підлозі та пляшки з-під алкоголю залишили за собою у Лаврі московські попи.
Наслідки безоплатного користування Лаврою представниками УПЦ мп оприлюднило Міністерство культури та інформаційної політики України.
«Комісія МКІП нарешті працює, хоч і не без перешкод. Фіксуємо заявою про злочин за ст. 298 ККУ «Незаконне проведення пошукових робіт на об’єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об’єктів культурної спадщини»», – зазначили у міністерстві.