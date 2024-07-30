Як скласти дитячий візок: інструкція для батьків

Сучасні моделі дитячих візочків вирізняються не тільки можливістю комфортної експлуатації, а й компактністю. Більшість із них можна складати так, що вони легко помістяться в коморі та не займуть багато місця в багажнику автомобіля. Однак самостійно може бути непросто розібратися з тим, як розкласти коляску, якщо підійти до неї вперше. Цей матеріал бажано розглянути ще до того, як зробити покупку.

Фото: https://naditok.com.ua/ua/kolyaski/

Як складати та розкладати коляски

Якщо від самого початку не знати, як управлятися з дитячим візочком, можна згодом витратити чимало сил і часу. Далі представлено технології для різних видів колясок.

Книжка

Комфортна модель, яка легко складається і розкладається. Щоб скласти коляску-книжку після прогулянки, потрібно:

Встати за коляскою і виставити колеса в одному напрямку. Потягнути за важелі біля основи ручки та впертися ногою в нижній важіль. Акуратно скласти коляску до кінця.

Розкласти модель теж просто. Все, що потрібно – це витягнути її вгору, потягнувши за важелі біля основи, а потім перевірити фіксацію механізму.

Трансформер

З дитячою коляскою трансформером впоратись теж нескладно, попри те, що це багатофункціональна модель на всі випадки життя. Щоб її скласти, потрібно діяти так:

Спочатку скласти капор, а за ним – опустити горизонтально задню частину конструкції. Прибрати передній поручень і підняти важелі біля основи ручки. Завести ручки за капор і підняти важелі, які знаходяться біля місць кріплення корпусів.

Скласти повністю її цілком зручно, користуючись тільки руками. Розкладати її також нескладно. Потрібно:

Прибрати фіксатор руху біля основи ручок. Потягнути до клацання коляску. Встановити поручень туди, де він був спочатку.

Тростина

Тростина (або парасолька) – популярна модель прогулянкової коляски, проста у використанні.

Складати її потрібно так:

Підняти важіль на задній частині корпусу. Нахилити коляску вперед і скласти ручки, при цьому залишивши колеса із зовнішнього боку.

Розкласти її назад також не складе труднощів:

Зняти фіксатор шасі. Вручну розкласти колеса і тканинну частину корпусу. Ногою натиснути на каркас між опорами під сидінням, до клацання.

Тоді коляска прийме звичайну, готову до використання форму.

Кілька корисних рекомендацій

Є кілька деталей, про які буде не зайвим пам’ятати перед тим як скласти дитячу коляску:

Деформація рами. Якщо вона вигнута або якась частина її відламана, це може стати проблемою для нормальної роботи механізму. Тому деформовані деталі потрібно випрямити, а відсутні – вставити. В іншому разі, є ризик додати колясці поломок.

Зайвий поспіх. Складаючи або розкладаючи коляску, буде помилкою поспішати. Якщо з першого разу не вийшло скласти спокійно, не потрібно робити різких рухів. Краще просто спробувати ще раз. Застосування сили та поспіх загрожують закінчитися поломками.

Перешкоди. Слід переконатися, що з вантажного відсіку прибрані всі речі та ніде нічого не стирчить. Тканина, що випирає, або ремені безпеки здатні перешкодити механізму складання виконати своє завдання.

Змащування. Усі рухомі елементи корпусу потрібно змащувати щосезону. Це захистить механізм від заїдань та іржі. Особливо, якщо вона зберігається там, де можуть бути протяги.

Ступінь безпеки. Перш ніж почати роботу, необхідно упевнитися, що малюк на безпечній відстані. В іншому разі зацікавлена малеча може сунути в механізм свої маленькі пальчики та прищемити їх. Крім того, це стосується і самого дорослого – потрібно стежити за акуратністю дій.

Сухість. Після прогулянки в дощову погоду, потрібно упевнитися, що дитячий транспорт висушений, перш ніж складати його. Якщо коляску скласти та відправити на зберігання вологою, це з великою ймовірністю закінчиться розвитком грибка або іржі.

Крім іншого, під час купівлі коляски слід звертати увагу на те, з яких матеріалів складається модель. Адже від цього безпосередньо залежить її довговічність.