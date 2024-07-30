Як скласти дитячий візок: інструкція для батьків

Сучасні моделі дитячих візочків вирізняються не тільки можливістю комфортної експлуатації, а й компактністю. Більшість із них можна складати так, що вони легко помістяться в коморі та не займуть багато місця в багажнику автомобіля. Однак самостійно може бути непросто розібратися з тим, як розкласти коляску, якщо підійти до неї вперше. Цей матеріал бажано розглянути ще до того, як зробити покупку.
Фото: https://naditok.com.ua/ua/kolyaski/
Як складати та розкладати коляски
Якщо від самого початку не знати, як управлятися з дитячим візочком, можна згодом витратити чимало сил і часу. Далі представлено технології для різних видів колясок.
Книжка
Комфортна модель, яка легко складається і розкладається. Щоб скласти коляску-книжку після прогулянки, потрібно:
- Встати за коляскою і виставити колеса в одному напрямку.
- Потягнути за важелі біля основи ручки та впертися ногою в нижній важіль.
- Акуратно скласти коляску до кінця.
Розкласти модель теж просто. Все, що потрібно – це витягнути її вгору, потягнувши за важелі біля основи, а потім перевірити фіксацію механізму.
Трансформер
З дитячою коляскою трансформером впоратись теж нескладно, попри те, що це багатофункціональна модель на всі випадки життя. Щоб її скласти, потрібно діяти так:
- Спочатку скласти капор, а за ним – опустити горизонтально задню частину конструкції.
- Прибрати передній поручень і підняти важелі біля основи ручки.
- Завести ручки за капор і підняти важелі, які знаходяться біля місць кріплення корпусів.
Скласти повністю її цілком зручно, користуючись тільки руками. Розкладати її також нескладно. Потрібно:
- Прибрати фіксатор руху біля основи ручок.
- Потягнути до клацання коляску.
- Встановити поручень туди, де він був спочатку.
Тростина
Тростина (або парасолька) – популярна модель прогулянкової коляски, проста у використанні.
Складати її потрібно так:
- Підняти важіль на задній частині корпусу.
- Нахилити коляску вперед і скласти ручки, при цьому залишивши колеса із зовнішнього боку.
Розкласти її назад також не складе труднощів:
- Зняти фіксатор шасі.
- Вручну розкласти колеса і тканинну частину корпусу.
- Ногою натиснути на каркас між опорами під сидінням, до клацання.
Тоді коляска прийме звичайну, готову до використання форму.
Кілька корисних рекомендацій
Є кілька деталей, про які буде не зайвим пам’ятати перед тим як скласти дитячу коляску:
- Деформація рами. Якщо вона вигнута або якась частина її відламана, це може стати проблемою для нормальної роботи механізму. Тому деформовані деталі потрібно випрямити, а відсутні – вставити. В іншому разі, є ризик додати колясці поломок.
- Зайвий поспіх. Складаючи або розкладаючи коляску, буде помилкою поспішати. Якщо з першого разу не вийшло скласти спокійно, не потрібно робити різких рухів. Краще просто спробувати ще раз. Застосування сили та поспіх загрожують закінчитися поломками.
- Перешкоди. Слід переконатися, що з вантажного відсіку прибрані всі речі та ніде нічого не стирчить. Тканина, що випирає, або ремені безпеки здатні перешкодити механізму складання виконати своє завдання.
- Змащування. Усі рухомі елементи корпусу потрібно змащувати щосезону. Це захистить механізм від заїдань та іржі. Особливо, якщо вона зберігається там, де можуть бути протяги.
- Ступінь безпеки. Перш ніж почати роботу, необхідно упевнитися, що малюк на безпечній відстані. В іншому разі зацікавлена малеча може сунути в механізм свої маленькі пальчики та прищемити їх. Крім того, це стосується і самого дорослого – потрібно стежити за акуратністю дій.
- Сухість. Після прогулянки в дощову погоду, потрібно упевнитися, що дитячий транспорт висушений, перш ніж складати його. Якщо коляску скласти та відправити на зберігання вологою, це з великою ймовірністю закінчиться розвитком грибка або іржі.
Крім іншого, під час купівлі коляски слід звертати увагу на те, з яких матеріалів складається модель. Адже від цього безпосередньо залежить її довговічність.