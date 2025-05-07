Як садити перець у відкритий грунт

Якісно проростити насіння і виростити міцну розсаду ще не значить отримати великий урожай. На додаток до зробленого важливе значення має посадка перцю у відкритий грунт, висадити рослини на грядки можна по-різному.

Вибір місця

На маленькій невдало розташованої грядці, звичайно, вибір не великий. Але якщо город великий і місця вдосталь, посадка перцю у відкритий грунт не повинна бути спонтанною. Розсада, а потім і дорослі рослини добре розвиваються на ділянці: без постійних вітрів; сонячній; відкритій з півдня; без застою води, але не посушливій.

Якщо грядки відкриті, захисту від вітрів немає, будинок за яким можна сховатися стоїть далеко, встановлюють, наприклад тин.

Щодо сівозміни перець нічим не відрізняється від інших культур. Тобто у нього є свої попередники «вороги» або «друзі». На місцях де в минулому сезоні були гарбузові, бобові або буряк з морквою кущі добре приживаються, чудово плодоносять, мало хворіють.

Час посадки

Перенесення рослин на грядки здійснюють виходячи з декількох показників. Це і вік розсади, і температурний режим, і день місяця. Весняна посадка перцю у відкритий грунт буде вважатися правильною, якщо дотримані умови: нічна температура повітря не опускається нижче плюс 15 С, грунт теплий на глибині близько 10 сантиметрів і не нижче плюс 10 º С, молоденькі рослини мають хоча б, 8, а краще 12 листочків.

Деякі овочівники примудряються висаджувати перець з 4 листочками. За умови, що всі потрібні для приживлення показники в нормі, правила по догляду дотримуються, може нічого і не загине, але все одно – це ризик.

Кращий час проведення робіт в сонячний день, під вечір, у похмурий – протягом дня.

Підготовка грунту

Займаючись добривами, слід пам’ятати і про самий ґрунт.Суглинки розбавляють торфом.В глину домішують пісок.Для торфовищ підійде та ж глина або дернова земля.Піщаний грунт добре «скріплюється» дерновою землею або глиною з додаванням торфу.Перець любить грунт в міру рихлий.

Правила висадки рослин

Щоб сама процедура перенесення розсади на грядки пройшла успішно, а в перші кілька днів все прижилося і нічого не загинуло, посадка перцю у відкритий грунт має відбуватися з дотриманням певних правил. За 4-5 днів до проведення робіт грядки з підготовленою землею грунтовно поливають.У день пересадки молоді рослини виставляють на вулицю і поливають трохи більше, ніж завжди. Викопують лунки, заливають їх повними води і залишають на час, щоб вода повністю вбралася.

Якщо розсада вирощувалась в звичайних стаканчиках, її виймають і виставляють в ямку. Перець, вирощений в торф’яних горщиках, висаджують, не знімаючи тари.

Присипають землею, ще раз поливають, мульчують. Прикопуючи рослини, не забувайте про кореневу шийку, вона повинна перебувати над землею.

Щоб у майбутньому кущі не заважали один одному, посадка перцю у відкритий грунт проводиться на відстані, що залежить від майбутньої величини кущів. Низькорослі розташовують через 30-40 см, високорослі через 60-70 см. Існує думка, що 2 кущі посаджені в одну лунку розвиваються краще, ніж якщо росте один.

Вологи, отриманої від поливу лунок і горщиків, для повноцінного вкорінення перчикам вистачає. В найближчий тиждень після пересадки вода не потрібна. Грунт трохи вологий от і добре. Через 7-8 днів, коли земля підсохне, можна починати поливати. Далі підуть підживлення, обробка від шкідників і хвороб.