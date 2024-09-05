Як росіяни маскують пропаганду і збирають дані про українців згенерованими Ші-картинками

Центр протидії дезінформації розповідає, що кремлівські пропагандисти активно використовують інструменти штучного інтелекту для тиражування фейків, ІПсО та маніпуляцій – увесь цей набір зі штучно згенерованими дітьми, бабусями і військовими ЗСУ таргетується на українську аудиторію Facebook.

Будьте уважні й критично аналізуйте побачене у соціальних мережах – щоб не стати жертвою кремлівської машини брехні, не допомагайте ворогу ширити зло.

Більше про інфогігієну, «молодят» і «хлопчиків з тортиками», якими ворог атакує користувачів соцмереж – в інфографіці.

Джерело: Група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП