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Як росіяни маскують пропаганду і збирають дані про українців згенерованими Ші-картинками

Будьте уважні й критично аналізуйте побачене у соціальних мережах.

05.09.2024

Галина Кіт

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Новини, Аналітика, Україна, Війна з рф, Теми, Цікаво

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Центр протидії дезінформації розповідає, що кремлівські пропагандисти активно використовують інструменти штучного інтелекту для тиражування фейків, ІПсО та маніпуляцій – увесь цей набір зі штучно згенерованими дітьми, бабусями і військовими ЗСУ таргетується на українську аудиторію Facebook.

Будьте уважні й критично аналізуйте побачене у соціальних мережах – щоб не стати жертвою кремлівської машини брехні, не допомагайте ворогу ширити зло.

Більше про інфогігієну, «молодят» і «хлопчиків з тортиками», якими ворог атакує користувачів соцмереж – в інфографіці.

Джерело: Група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП

Теги: пропаганда РФ, генерування ШІ, ЦПД

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