Як правильно вибрати ламінат під дизайн оселі

Підлога з ламінату одна з найпопулярніших. Крім невисокої ціни та відмінної якості, вона вирізняється і цікавим дизайном. Ламінат може копіювати дерево різних порід, а також імітувати плитку, мармур, граніт чи сланець. Найцікавіший ламінат, який ідеально впишеться до вашого інтерʼєру, знайдете тут holz.ua/ua/lutsk/pol/laminat. Втім, якщо вам важко обрати тип ламінату, який буде гармонійно поєднуватиметься з меблями та дизайном кімнат, ми підготували кілька порад.

Кімната, де багато природного світла

Добре освітлена кімната потребує ламінату світлих кольорів, щоб доповнити загальний ансамбль інтерʼєру. Тоді приміщення виглядатиме сонячніше і яскравіше. Ви можете подивитися на такий ламінат, як світлий дуб, сірий або ефект побіленої деревини.

Кімната, де бракує освітленням

У приміщеннях з обмеженим природним освітленням вибір ламінованої підлоги світлого відтінку або з легким глянцем може допомогти освітлити кімнату. Теплі тони, такі як медовий дуб, світлий клен або блідо-сірий, можуть створити привабливу атмосферу, а також збільшити площу.

Уникайте темних кольорів, оскільки вони створюють відчуття замкнутого простору.

Кімната з візерунками та кольоровими стінами

Працюючи з кольоровими або візерунковими стінами, дуже важливо вибрати ламінат, який доповнює та врівноважує загальний дизайн. Вибирайте нейтральні або приглушені відтінки, які не будуть конкурувати зі сміливим оформленням стіни.

Ефект деревини в природних тонах, наприклад, світлий дуб або ясен, може створити гармонійну основу, яка дозволить стінам зайняти центральне місце. Підлога не має брати акцент на себе.

Кімната з яскравими меблями

Тут головне зберігати баланс і гармонію між підлогою та меблями. Вибирайте нейтральні або приглушені відтінки, такі як світлий дуб, сірий або бежевий, які забезпечать універсальний фон і дозволять вашим меблям зайняти центральне місце. Щоб ще більше підвищити естетичність вашої кімнати, подумайте про вибір дизайну ламінату з мінімальною текстурою або малюнком, гарантуючи, що підлогове покриття доповнює яскраві меблі.

Кімната з невеликою площею

У невеликої кімнати правильно підібраний ламінат може істотно змінити відчуття простору та комфорту. Світліші відтінки, такі як блідий дуб або ефект білого дерева, можуть допомогти відбити світло та створити ілюзію більшої площі. Крім того, вибір дизайну з вузькими дошками або простим візерунком може створити відчуття безперервності та течії, ще більше збільшуючи простір кімнати. Уникайте ламінату темних кольорів, яка візуально зменшує простір.

Переваги ламінату:

Ламінат дуже міцний.

Ламінат доступний і може виглядати майже ідентично справжньому дерев’яному паркету.

Завдяки нашому механізму кріплення з замком ламінована підлога швидко та легко встановлюється.

Ламінат стійкий до подряпин.

Порівняно зі справжнім деревом, ламінат більш гігієнічний і його легше мити. Він вимагає лише регулярного підмітання та час від часу вологої швабри.

Порівняно зі справжнім дерев’яним паркетом, ламінована підлога є дуже економічно вигідною, що є чудовим варіантом для тих, хто має обмежений бюджет. А різноманітний колір, текстура та дизайн ламінату задовольнить найвибагливіших покупців. Правильно підібраний ламінат створить затишок у вашій оселі.