Як правильно обрати посудомийну машину

Посудомийні машини вже давно не розкіш. Втім, якщо це у вас перша покупка, то дуже легко розгубитися. Адже посудомийні машини різняться брендами, стилями та моделями. Багато з них виглядають однаково, але пропонують дуже різні ціни.

Наші поради із купівлі посудомийної машини допоможуть вам вибрати «правильну» для вашої кухні.

Потужність

В останні десятиліття не було багато варіантів посудомийних машин, але інновації в цій галузі тепер пропонують широкий вибір стилів і функцій для ваших потреб. Природна еволюція цього приладу дозволяє вибрати найкращу для кожного дому. Якщо ви сім’я з дітьми, цілком достатньо посудомийної машини з 14-16 комплектами посуду. Але для пар або одинаків можна знайти моделі з меншою місткістю.

Види установки

Ми повинні подумати про те, яка установка нам потрібна вдома. Посудомийні машини можуть бути вбудованими або окремо стоячими.

Вбудовані посудомийні машини можете встановити під умивальником, на стільницю або як частину кухонного гарнітура. Моделі створені як ще одна частина кухні в цілому. З цією опцією вам може знадобитися додаткова сантехніка.

Окремо стояча посудомийна машина підходить до будь-якої кухні. Існує багато різних кольорів, матеріалів і моделей, але ми настійно рекомендуємо нержавіючу сталь із захистом від відбитків пальців, щоб заощадити час, коли вам потрібно її очистити.

Розмір

Розмір залежить від ваших щоденних потреб і площі самої кухні. Компактним посудомийним машинам можна знайти місце в кожному кутку. Існують також моделі, призначені для вузьких кімнат. Якщо ви хочете використовувати кожен метр вашої кухні, посудомийні машини завширшки 45 см можуть стати чудовим вибором.

«Начинка» всередині приладу

Різні стелажі та організація навантаження дуже важливі для оптимізації часу та результатів. Перевірте аксесуари, такі як кошики, і гнучкість елементів. Подивіться та спробуйте уявити, як розставити тарілки та столові прибори, щоб отримати найкращі результати як під час очищення, так і під час сушіння.

Безпека

Функція безпеки – ще одна важлива характеристика при виборі моделі. Деякі системи можуть блокувати воду, щоб зупинити витік і уникнути затоплення. Запобіжний блок для панелі управління також допоміжна функція, якщо у вас вдома є діти або домашні тварини.

Енергоефективність

Купуючи посудомийну машину, важливо думати про споживання електроенергії, щоб заощадити час та гроші. Обирайте посудомийні машини з датчиком завантаження або з функцією половинного завантаження. Краще, якщо у них буде програма ЕКО.

Переконайтеся, що етикетка енергоефективності має принаймні ступінь A. Ви не тільки заощадите гроші, але й зменшите свій вуглецевий слід шляхом менших викидів CO2.

Додаткові функції

Посудомийні машини різняться додатковими функціями, крім стандартних опцій.

Регульовані решітки дозволяють змінювати конфігурацію внутрішньої частини посудомийної машини відповідно до розміру посуду.

дозволяють змінювати конфігурацію внутрішньої частини посудомийної машини відповідно до розміру посуду. Третій кошик зазвичай є вужчим, який розташований над верхнім кошиком і може мати окрему ручку для миття.

зазвичай є вужчим, який розташований над верхнім кошиком і може мати окрему ручку для миття. Цикл промивання/затримки дозволяє споліскувати брудний посуд, щоб зменшити запахи та запобігти застиганню їжі, доки ви не завантажите її повністю.

дозволяє споліскувати брудний посуд, щоб зменшити запахи та запобігти застиганню їжі, доки ви не завантажите її повністю. Зони миття позначають частини посудомийної машини для сильно забрудненого посуду, який потребує спеціального циклу для очищення.

позначають частини посудомийної машини для сильно забрудненого посуду, який потребує спеціального циклу для очищення. Технологія «Розумний дім» і підключення Wi-Fi дозволяють програмувати свій графік миття посуду за допомогою комп’ютера або смартфона.

Обирайте таку посудомийну машину, яка б підходила вашим смакам та ідеально вписувалася в інтерʼєр кухні. Посудомийна машина – найкращий помічник, особливо, якщо ви не терпите брудного посуду.