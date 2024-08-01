Як переробити вживані речі так, щоб дати їм друге життя: у Тернополі організували навчання з апсайклінгу

Асоціація жінок України продовжує безкоштовні тренінги-заняття для родин військових та осіб з інвалідністю. Усіх охочих запрошуємо на заняття з навиків переробки старих речей на потрібні у вжитку, а ця техніка називається апсайклінг. Також чекаємо на тренінги з арт-терапії, музикотерапії, приходьте на безкоштовні консультації психолога, юриста. Усі ці зустрічі-заняття проходять щочетверга та щонеділі в конференц-залі готелю «Тернопіль», початок о 15 год. Довідки за тел. 0678608876.

Можливо, хтось із жінок кілька десятків років тому через брак добротної тканини самотужки вже вдавався до цієї техніки переробки старого у нове. Наприклад, із широкої спідниці робив вузьку чи навпаки, але не знав, що це називається таким цікавим словом з іноземним звучанням як апсайклінг.

Не так давно знову виникла потреба переробляти старі речі й виготовляти з них ексклюзив. Не через те, що немає доброякісного краму, навпаки – його більше як удосталь. У світі виникла нагальна потреба очищувати навколишнє середовище від вживаного. При цьому робити з непотребу чи не шедеври. Що майстриня з апсайклінгу Неоніла Іваноньків на чергових заняттях в Асоціації жінок України і продемонструвала. Вона показала присутнім власні вироби зі старих джинсів, які вразили не лише виглядом, а й функціональністю.

– Кілька років тому я захопилася темою апсайклінгу, – розповідає п. Неоніла. – Закінчила швейні курси, розпочала займатися виготовленням різних товарів і предметів за принципом апсайклінгу, використовуючи як сировину матеріали, які вже були у використанні. Я наважилася дати нове життя старим речам! І все почало вдаватися… Так у мене джинсові штани стали вишуканою жіночою сумкою, косметичкою, кашемірове пальто перетворилося на казкового гнома, нетрендовий одяг став трендовим.

Неоніла Іваноньків – викладачка по класу бандури Тернопільської музичної школи №2, закінчила Львівську музичну академію ім. М. Лисенка, підприємиця, учасниця бізнес-програми для жінок “Відважна”.

На заняттях усі, хто бажали, вчилися шити на швейній машинці, ознайомилися з основами апсайклінгу.

Жваве обговорення можливостей переробки старих речей показало, наскільки це нині для нас актуальна тема. Тим паче, що в кожному домі неодмінно є такі речі, які і викинути шкода, і використовувати вже не хочеться. Тож апсайклінг є чудовим способом дати старим зношеним, але дорогим для нас речам друге життя.

Вирішили, що на наступне заняття кожен принесе спершу той одяг, що хоче переробити, або тканину, з якої не може придумати, що пошити. Разом з майстринею знайдеться їм застосування у новому функціоналі! Адже результатом цього процесу може стати створення речей, вартість яких перевищує вартість вихідних матеріалів. А окрім цього, ми хоч трішечки, але збережемо навколишнє середовище, не поповнимо смітники, не викинемо речі, а творитимемо і для душі, і для родини.

Жінки вирішили, що на заняттях також будуть шити речі, які потрібні військовим на фронті та пораненим бійцям, які проходять реабілітацію в медичних закладах Тернополя.

Довідково. Тренінги стали можливими завдяки реалізації Асоціацією жінок України проєкту «Якісні соціальні послуги як засіб подолання викликів та наслідків війни», який виконується в рамках проєкту Європейського Союзу «Посилення залучення громадянського суспільства для розвитку соціальної сфери в Україні» (EU4CSOs EmpowerUA) та реалізовується Благодійною організацією «МЕРЕЖА 100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ РІВНЕ». Публікація здійснена за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є одноособовою відповідальністю Асоціації жінок України і за жодних обставин не може вважатися таким, що відображає позицію Європейського Союзу.