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Як обрізати сливу для плодоношення наступного року: 8 основних правил

17.09.2024

Ірина Нова

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Новини, Поради і розваги, Сад і город

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Осіння обрізка значно підвищить врожайність сливи, але тільки якщо проводити її правильно.

Осінь – час санітарної обрізки плодових дерев. Якщо трохи попрацювати в саду зараз, то навесні рослини віддячать вам великим урожаєм. Слива особливо потребує омолодження та укорочення зайвих пагонів. Садівники обрізають її з четвертого року життя – цей період визначає майбутню врожайність дерева.

УНІАН розповідає, як правильно обрізати сливу і при цьому не нашкодити саду.

Коли можна обрізати сливу восени

Обрізка плодових дерев проводиться після випадіння всього листя. Зазвичай це відбувається з середини вересня до кінця жовтня. Проводьте роботу в суху погоду і не чекайте холодів. Рани мають зажити до заморозків.

Як обрізати сливу восени, щоб був хороший урожай

Для роботи вам знадобляться добре заточені секатор і садовий ніж.

Перед тим, як обрізати сливу восени, дуже важливо визначити, де у дерева плодоносні гілки. Якщо помилково видалити їх, то врожайність дерева знизиться. На гілках, де закладаються плоди, бруньки розташовані групами по 3 штуки. У ростових гілок бруньки ростуть по одній – на них врожаю не буде.

Головний принцип обрізки сливи восени – перевести урожай із занадто довгих молодих гілок на бічні, а також забезпечити доступ крони до сонячного світла. Не допускайте роздвоєння на дереві. Якщо гілка розрослася на кілька відростків – обріжте ті, що ростуть усередину.

Для правильної обрізки молодої сливи дотримуйтеся таких правил:

  • Дерево має бути широким внизу і вузьким нагорі. Дотримуйтеся форми конуса.
  • Молоді гілки віком до 1 року варто видалити до першого плодоносного (з бруньками) бічного відростка. Це допоможе освітлити крону.
  • Насамперед обрізайте гілки, які ростуть у напрямку всередину до стовбура дерева.
  • Видаляйте нижні гілки, які ростуть зі стовбура під гострим кутом. Вони вважаються аварійними.
  • Між основними гілками має бути відстань мінімум 5 см. Приберіть молоді гілки, які ростуть занадто близько до основних.
  • Регулярно оновлюйте гілки вище середини дерева, не залишаючи старих багаторічних відростків. Якщо є роздвоєння – залишайте молодшу частину.
  • На самій верхівці дерева можна видалити центральний стовбур до першого плодоносного відростка. Верхні гілки рекомендується сильно вкоротити.
  • На місці видалення гілки залиште невеликий відросток розміром приблизно 5 мм, а всі рани обробіть садовим варом.
  • Також обов’язково потрібно обрізати хворі, сухі, відмерлі ділянки сливи. Після роботи приберіть з ділянки всі зрізані гілки та опале листя. На ньому можуть зимувати шкідники.

Теги: сад, корисні поради, обрізка кущів та дерев, слива

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