Як обрізати сливу для плодоношення наступного року: 8 основних правил

Осіння обрізка значно підвищить врожайність сливи, але тільки якщо проводити її правильно.

Осінь – час санітарної обрізки плодових дерев. Якщо трохи попрацювати в саду зараз, то навесні рослини віддячать вам великим урожаєм. Слива особливо потребує омолодження та укорочення зайвих пагонів. Садівники обрізають її з четвертого року життя – цей період визначає майбутню врожайність дерева.

УНІАН розповідає, як правильно обрізати сливу і при цьому не нашкодити саду.

Коли можна обрізати сливу восени

Обрізка плодових дерев проводиться після випадіння всього листя. Зазвичай це відбувається з середини вересня до кінця жовтня. Проводьте роботу в суху погоду і не чекайте холодів. Рани мають зажити до заморозків.

Як обрізати сливу восени, щоб був хороший урожай

Для роботи вам знадобляться добре заточені секатор і садовий ніж.

Перед тим, як обрізати сливу восени, дуже важливо визначити, де у дерева плодоносні гілки. Якщо помилково видалити їх, то врожайність дерева знизиться. На гілках, де закладаються плоди, бруньки розташовані групами по 3 штуки. У ростових гілок бруньки ростуть по одній – на них врожаю не буде.

Головний принцип обрізки сливи восени – перевести урожай із занадто довгих молодих гілок на бічні, а також забезпечити доступ крони до сонячного світла. Не допускайте роздвоєння на дереві. Якщо гілка розрослася на кілька відростків – обріжте ті, що ростуть усередину.

Для правильної обрізки молодої сливи дотримуйтеся таких правил: