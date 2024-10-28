Як обрати скло для металопластикових вікон

У сучасному будівництві вибір вікон для будинку є стратегічно важливим кроком. Функціональність і безпека – ось що ми шукаємо в ідеальних вікнах. Саме такі представлені на сайті gazda.ua.

Подвійний чи потрійний склопакет?

Ретельний вибір типів скла для вікон і рам підвищує енергоефективність будика. Тому треба врахувати всі нюанси. За типом склопакетів металопластикові вікна поділяють на:

Однокамерні. Вони включають два скла. Це доволі бюджетний варіант, має базову теплоізоляцію.

Двокамерні відповідно містять три скла. Їх варто обирати в тому випадку, коли ви хочете мати добру теплоізоляцію та шумоізоляцію.

Трикамерні містять три скла. Вони ідеально підходять для будинків, які розташовані у сурових кліматичних умовах, адже мають підвищену теплоізоляцію.

Характеристики віконного скла

Найкраще скло для вікон повинно мати такі характеристики, щоб гарантувати максимальну ефективність.

Світловідбиваюче скло

Світловідбиваюче скло має спеціальні плівки, які відбивають сонячні промені назовні. Вони особливо підходять для мансардних вікон і, отже, для мансардних квартир. Вони також можуть створювати візуальний бар’єр з одного боку, забезпечуючи видимість і яскравість з іншого боку. Насправді вони мають дзеркальний ефект і дуже корисні для забезпечення конфіденційності.

Звукоізоляційне

Ці скла, що складаються з кількох шарів, рекомендовані для місць з високим рівнем шуму, вони блокують зовнішні шуми, сприяючи більшому комфорту проживання.

Антивандальне скло

Ідеальне скло для вікон будинку також повинно захищати від ризику травми в разі аварії або розбиття скла. Гарною ідеєю буде попросити виробника вікон встановити ламіноване скло з внутрішньої сторони, щоб підвищити рівень безпеки.

Якщо ви вагаєтеся у виборі правильних вікон для вашого будинку, то у компанії «Gazda” вам радо допоможуть.

Памʼятайте, що ідеальні вікна мають мати чудові ізоляційні властивості, щоб захистити ваш будинок від холоду, спеки, вітру та дощу, а також зайвого шуму на вулиці. Ваші вікна мають створювати затишок в оселі, тому обирайте їх у компанії, якій довіряють.