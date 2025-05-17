Як обрати правильну базу під макіяж

Якщо ви думаєте, що ідеальний макіяж залежить від якості косметики, це не зовсім так — головне ще вміти її правильно нанести. Якщо ви хочете, щоб ваш макіяж виглядав гарно упродовж усього дня, вам слід подбати про базу під макіяж — https://prostor.ua/ua/dekorativnaya-kosmetika/dlya-litsa/bazy-pod-makiyazh/

Однак, як і у випадку з рештою косметики, на ринку існує широкий вибір праймерів. Дізнайтеся, як вибрати правильний праймер відповідно до вашого типу шкіри, будь-яких ваших недоліків та середовища, де ви будете його використовувати.

Вибрати правильний праймер

Матуючий

Він ідеально підійде тим панянкам, які мають жирну шкіру і просто ненавидять «масний» блиск тонального крему через кілька годин після його нанесення.

Матуюча база не лише продовжить «життя» вашого макіяжу, а й контролює блиск та стане ідеальним поєднанням для напівпрозорої пудри.

Праймер з ефектом сяйва

Якщо ви любите, щоби ваша шкіра виглядала сяючою, то такий праймер просто повинен бути у вашій косметичці.

Іноді тональні креми не дають нам достатнього освітлення, а хайлайтери занадто яскраві, тому сяючий праймер вирішує цю проблему. Ми можемо наносити його на все обличчя або лише на ті ділянки, які хочемо виділити — такі як верхня частина вилиць, надбрівна кістка тощо.

Зволожувальні праймери

Вони зосереджені на маскуванні пор і зморшок. Найкращий спосіб їхньої дії — добре проникнути в ті ділянки, де є зморшки. Таким чином, коли ви нанесете тон зверху, він буде рівним та виглядатиме ідеальніше.

Праймери для корекції кольору шкіри

Прозорі праймери чудово підходять для покращення текстури шкіри та стійкості макіяжу. Однак, якщо у вас темні плями або нерівномірний тон шкіри, ви можете використовувати праймер як коректор кольору.

Ви можете вибрати праймер, який відповідає вашому тональному крему, щоб вирівняти колір обличчя, або використовувати праймер певного кольору. Наприклад:

Зелені праймери зменшують почервоніння. Якщо у вас сонячний опік або просто дуже рожева шкіра, зелений колір збалансує червоний.

Якщо ваша шкіра має жовтий підтон, нанесіть фіолетовий праймер, щоб його нейтралізувати.

Рожеві праймери діють як рум’яна, надаючи шкірі здорового, сяючого вигляду.

Якщо ви бачите синюваті вени на своїй ніжній шкірі, жовтий праймер може їх замаскувати.

Праймери персикового відтінку маскують темні кола та гіперпігментацію.

Як правильно наносити праймер?

Щоби праймер подіяв, необхідно дотримуватися чітких інструкцій, щоб підготувати шкіру.

Ось кілька кроків, які мають бути вашим щоденним ритуалом у макіяжі:

Очистіть обличчя спеціальним засобом, який відповідає вашому типу шкіри. Нанесіть сироватку та крем під очі. Зволожте обличчя кремом та дайте йому ввібратися в шкіру. Нанесіть базу під макіяж. Настав час наносити тональний крем чи пудру і решту декоративної косметики, якою ви зазвичай користуєтеся.

Сподіваємося, що ця інформація була корисною для вас, і ви оберете правильний праймер для своєї шкіри.