Як не купити банани з пестицидами: що означають наклейки на фруктах

Що означають наліпки на бананах, на що потрібно звернути увагу, купуючи їх, дослідили ТСН.ua

Напевно багато хто помічає маленькі кольорові наклейки на бананах. Однак, мало хто замислюється для чого вони та яку інформацію надають. Подібного типу наклейки можна побачити й на інших фруктах.

Наклейки на бананах вказують на країну-виробника, компанію-виробника, а також інформують споживача про те, яким чином було вирощений фрукт.

Найкориснішим, для споживача, напевно, буде з’ясувати, спосіб вирощування банана. Про це вказує 4- чи 5-значний код на наліпці. Саме завдяки йому споживач може з’ясувати, наскільки корисний фрукт, який він купує.

Якщо на наклейках 4-значний код, який починається цифрами 3 або 4, то це вказує на те, що продукт був вирощений за принципом інтенсивного сільського господарства. Тобто, щоб прискорити його ріст та дозрівання застосовували натуральні та мінеральні добрива серед яких і пестициди та інша хімія.

Якщо продукт має 5-значний код, який починається з цифри 9, це означає, що він був вирощений традиційним способом “органічним” без застосування пестицидів і добрив.

Якщо на банані наліпка, на якій 5-значний код, який починається з цифри 8, це означає, що продукт з ГМО, тобто є генетично модифікованим.

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