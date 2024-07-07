Як купити матрац: особливості вибору дорослого та дитячого

Якщо ви хочете створити комфортне спальне місце для себе та своєї дитини, то оптимальним варіантом стане повноцінне ліжко з матрацом. З меблями вибір не дуже складний – потрібні якісні вироби тих розмірів, що помістяться в кімнаті. А коли справа стосується матраца, то тут вибір варто робити зважено, з урахуванням всіх параметрів.
Одразу варто сказати, що в тому разі, якщо хочете купити матрац у Києві або будь-якому іншому місті, то варто визначитись з його основними характеристиками, а саме:
Тепер варто детальніше поговорити про типи матраців. Отже, їх існує всього 2 – пружинні та безпружинні. Перші – це класичний варіант, який сьогодні суттєво вдосконалився. Крім стандартних залежних конструкцій, у яких всі пружини з’єднані між собою, є також Pocket Spring. Це система незалежних елементів, котрі стискаються точково, тобто лише в тих місцях, де на них здійснюється тиск. Це максимально зручно як для одно-, так і для двоспального матраца. Крім того, що користувачі не відчувають рухів один одного, вони ще й отримують повноцінну підтримку тіла під час сну.
Безпружинні моделі – це інноваційне рішення, яке отримало широку популярність. Всередині немає металевих елементів, а лише натуральні чи синтетичні наповнювачі. Серед найпоширеніших:
Кокосова койра – натуральний матеріал, який наділяє виріб жорсткістю, причому не використовується лише в м’яких матрацах. Латекс і ППУ пружні та еластичні. Вони мають пористу структуру, внаслідок чого забезпечують повноцінний повітрообмін. Латекс буває натуральним та синтетичним, останній доступніший за ціною. ППУ – фактично це вдосконалений поролон, який також є недорогим. Ще один інноваційний матеріал – піна з ефектом пам’яті. Вона приймає форму тіла, тому вдається заснути значно швидше, та й загалом якість сну вища.
Коли ви шукаєте матрац у дитяче ліжко, наприклад, розгляньте цей каталог https://hubstore.com.ua/matracu-dutyachi/. Звичайно, головне для вас – це безпека та зручність малюка. Враховуйте, що до 16–18 років педіатри рекомендують спати на жорсткій поверхні. Це сприяє правильному формуванню кісткової та м’язової систем. Крім того, для малюка до 7–8 місяців, навіть до 1 року, дуже важливо прибрати все м’яке, адже він поки не контролює своїх рухів і може ненароком перевернутись і перекрити доступ кисню. Тому сон у перинах залиште в минулому. Ідеальне рішення – матрац із кокосовою койрою, який має всі необхідні властивості, а саме:
Крім того, такі матраци повітропроникні, у них не накопичуються неприємні запахи, їх можна легко провітрити в разі потреби, навіть помити.