Як купити матрац: особливості вибору дорослого та дитячого

Якщо ви хочете створити комфортне спальне місце для себе та своєї дитини, то оптимальним варіантом стане повноцінне ліжко з матрацом. З меблями вибір не дуже складний – потрібні якісні вироби тих розмірів, що помістяться в кімнаті. А коли справа стосується матраца, то тут вибір варто робити зважено, з урахуванням всіх параметрів.

Матрац для дорослих: яким він повинен бути

Одразу варто сказати, що в тому разі, якщо хочете купити матрац у Києві або будь-якому іншому місті, то варто визначитись з його основними характеристиками, а саме:

розмір. Його необхідно підбирати під наявні меблі. Причому важливо вимірювати не все ліжко, а саме ширину й довжину спального місця. Ідеальний варіант – підбирати матрац одразу під меблі, але якщо так не вийшло, то будьте уважні. Має значення ще й висота, адже у ліжка може бути бортик;

тип. Мається на увазі пружинний або безпружинний. Це важливий момент, який заслуговує детальнішого розгляду, про нього йтиметься далі;

жорсткість. Вона залежить від ваших особистих уподобань, віку, ваги та навіть пози, у якій переважно спите. Так, існують матраци м’які, середні та жорсткі. Перші зазвичай вибирають для себе люди старшого віку або ті, у кого вага менше ніж 50 кг. Середні – це універсальне рішення, адже вони підходять практично всім. Жорсткі варто вибирати з обережністю, особливо якщо маєте ті чи інші хвороби опорно-рухового апарату;

характеристики чохла. Він може бути виготовлений із різних матеріалів. Причому абсолютно не обов’язково, щоб був виключно натуральний, адже такий має не дуже високі експлуатаційні властивості. Включення синтетичних волокон суттєво подовжує термін служби та зберігає чохол привабливим;

додаткові властивості. Це можуть бути 2 сторони – «зима» та «літо», а також мікромасажний ефект, що сприяє розслабленню.

Тепер варто детальніше поговорити про типи матраців. Отже, їх існує всього 2 – пружинні та безпружинні. Перші – це класичний варіант, який сьогодні суттєво вдосконалився. Крім стандартних залежних конструкцій, у яких всі пружини з’єднані між собою, є також Pocket Spring. Це система незалежних елементів, котрі стискаються точково, тобто лише в тих місцях, де на них здійснюється тиск. Це максимально зручно як для одно-, так і для двоспального матраца. Крім того, що користувачі не відчувають рухів один одного, вони ще й отримують повноцінну підтримку тіла під час сну.

Безпружинні моделі – це інноваційне рішення, яке отримало широку популярність. Всередині немає металевих елементів, а лише натуральні чи синтетичні наповнювачі. Серед найпоширеніших:

кокосова койра;

латекс;

пінополіуретан;

піна з ефектом пам’яті;

Кокосова койра – натуральний матеріал, який наділяє виріб жорсткістю, причому не використовується лише в м’яких матрацах. Латекс і ППУ пружні та еластичні. Вони мають пористу структуру, внаслідок чого забезпечують повноцінний повітрообмін. Латекс буває натуральним та синтетичним, останній доступніший за ціною. ППУ – фактично це вдосконалений поролон, який також є недорогим. Ще один інноваційний матеріал – піна з ефектом пам’яті. Вона приймає форму тіла, тому вдається заснути значно швидше, та й загалом якість сну вища.

Дитячі матраци: особливості вибору

Коли ви шукаєте матрац у дитяче ліжко, наприклад, розгляньте цей каталог https://hubstore.com.ua/matracu-dutyachi/. Звичайно, головне для вас – це безпека та зручність малюка. Враховуйте, що до 16–18 років педіатри рекомендують спати на жорсткій поверхні. Це сприяє правильному формуванню кісткової та м’язової систем. Крім того, для малюка до 7–8 місяців, навіть до 1 року, дуже важливо прибрати все м’яке, адже він поки не контролює своїх рухів і може ненароком перевернутись і перекрити доступ кисню. Тому сон у перинах залиште в минулому. Ідеальне рішення – матрац із кокосовою койрою, який має всі необхідні властивості, а саме:

підтримка та формування фізіологічного S-подібного вигину хребта;

гіпоалергенність. Діти перших двох років життя особливо чуттєво сприймають різноманітні подразники;

безпечність. Навіть якщо малюк перевертається на живіт, він не задихнеться.

Крім того, такі матраци повітропроникні, у них не накопичуються неприємні запахи, їх можна легко провітрити в разі потреби, навіть помити.