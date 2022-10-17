Як і чим Україна закриватиме небо від російських ракет: щит Заходу із сучасної ППО

Цинічні терористичні акти росіян, схоже, стали для цивілізованого світу останньою краплею, яка зняла табу на постачання Україні найсучаснішої зброї, зокрема – ППО.

У вівторок, 11 жовтня, на віртуальному саміті G7 та наступного дня у Брюсселі у штаб-квартирі НАТО в межах ініціативи Rammstein 6 були ухвалені рішення про негайну відправку до України сучасних засобів ППО, здатних зупинити ракетний терор росіян.

Це дійсно історичне рішення, адже ще влітку Україна могла розраховувати лише на обіцянку 2 систем NASAMS та мала пропозицію почекати кілька років на ще 6 систем, поки їх зберуть на заводах в Америці. І все.

Наразі ситуація кардинально змінилася. США передадуть Україні власні сучасні системи ППО, а також ті, що були на озброєнні у союзників в Європі. Крім того, Німеччина, Велика Британія, Франція, Іспанія та інші європейські партнери також дають Україні власні системи ППО.

Міністр оборони США Ллойд Остін за підсумками Rammstein 6 запевнив, що в Україні буде створено інтегровану систему протиповітряної та протиракетної оборони, що об’єднає засоби малої, середньої та великої дальності. Водночас генсек НАТО Столтенберг наголосив на збільшенні масштабів допомоги Україні.

Україні потрібні різні види протиповітряної оборони, щоб збивати балістичні ракети, крилаті ракети, безпілотники, різні системи для різних завдань. Нам потрібно збільшити масштаби допомоги, щоб допомогти Україні захистити ще більше міст і більше території від жахливих нападів Росії на цивільне населення,

– наголосив генсек НАТО 12 жовтня на зустрічі Rammstein.

Все це дозволить українському ППО працювати ще ефективніше та нарешті “закрити небо” від російських ракетних терористів ешелонованою обороною.

Як взагалі працює ППО

Довідково! Комплекс ППО – це система, що складається з радару та датчиків, командного пункту, пускової установки та ракет. Радар має виявити ціль (ракету, літак чи гелікоптер, БПЛА тощо), а ракета – перехопити та знищити.

За простим поясненням криється складна робота та чимало нюансів, адже цілі бувають різними та мають свої хитрощі для обходу ППО. Часто в оператора ППО є лише кілька секунд на ухвалення рішення та власне роботу по цілі. Це надзвичайно стресова, відповідальна та складна робота.

Крім комплексів ППО забезпечувати протиповітряну оборону може авіація та прості піхотинці за допомогою ПЗРК. Згадаймо, як 10 жовтня український військовий знищив 2 російські ракети точними пострілами з ПЗРК Stinger, добре знайомого ще з часів радянської інтервенції в Афганістані.

Залежно від задач та радіусу дії, комплекси можуть бути малої, середньої та великої дальності. Всі вони разом становлять кілька ешелонів протиповітряної оборони.

Вартові неба

На початку вторгнення вимога про “закриття неба” була головною – про це благали світ мільйони українців, коли стало зрозуміло, що союзники бояться ескалації з боку Росії, президент Зеленський заявив, що Україна здатна зробити це власноруч, проте, потребує зброї та сучасних систем ППО.

Українцям таки довелося робити практично все самотужки, подекуди коштом легендарної банки помідорів, але в основному радянськими запасами – “Буками”, “Осами” та С-300. Навесні 2022 року передача старих С-300 Словаччиною вважалася дивом.

За всі ці місяці війни Росія кілька разів оголошувала про знищення українських ППО та взагалі авіації, але цього не сталося й вже не станеться. Українці вчилися у найскладніших умовах страшної війни й з кожним днем ставали сильнішими.

Наслідки атаки 10 жовтня могли бути куди страшнішими, якби не захисники українського неба. З 84 ракет, які випустили по Україні росіяни того дня, 56 були знищені. В наступні дні українські ППО “приземлили” ще чимало ворожих ракет і дронів, чим врятували сотні чи, може, навіть тисячі життів.

За словами президента Зеленського українські ППО мають лише 10% від необхідної потужності. Нині ж вони отримають довгоочікувану підтримку, яка дозволить ще ефективніше “множити на нуль” дорогі та дефіцитні ракети окупанта та остаточно нівелювати козир Росії під назвою “ракетний терор”.

Які засоби ППО отримає Україна від НАТО

NASAMS

NASAMS або National (Norwegian) FpatAdvanced Surface-Air Missile Systems – спільна розробка норвезьких та американських зброярів. Ці системи ППО класу “земля –повітря” стоять на сторожі Білого Дому та є одними з найефективніших у світі. Вони здатні “бачити” небо у радіусі понад 120 кілометрів та за 10 секунд запустити ракету на перехоплення цілі.

Комплекс складається з пускової установки та спецмашини заряджання, радіолокаційної системи (РЛС) та керованих ракет з комбінованою системою наведення. Все це може бути роззосереджено на відстані до 25 кілометрів, щоб підвищити живучість комплексу та його маскування, адже системи ППО є пріоритетними цілями для ворога.

Перші дві системи від США Україна отримає вже найближчим часом, ще шість – незабаром (мова про те, щоб почекати кілька років вже не йде). Ракети середньої дальності AMRAAM до NASAMS поставить Велика Британія.

Українські вояки з літа проходять навчання по роботі з системою NASAMS, таким чином, є підстави вважати, що по прибуттю до України комплекс одразу стане на бойове чергування.

IRIS-T

IRIS-T – німецька система ППО. Система використовує інфрачервоні самонавідні ракети (власне, від того й назва – Infra Red Imaging System Tail / Thrust Vector-Controlled). Існують дві версії ракет IRIS-T класу “земля – повітря” для ППО: IRIS-T SLS ближнього радіусу дії та IRIS-T SLM середнього радіусу дії. Їхня максимальна дальність стрільби 40 кілометрів, висота – 20 кілометрів.

Перші комплекси вже в Україні й найближчим часом очікуються нові.

Це німецький аналог американської системи Patriot (найпотужніше ППО в світі, під час Раммштайну-6 про нього говорили, проте, наразі вирішили не поспішати, можливо, ці ЗРК великої дальності незабаром все ж з’являться в Україні в рамках ленд-лізу).

Німеччина зробила нові комплекси спеціально для України. Відповідно до тактико-технічних характеристик, IRIS-T здатна захищати територію розміром приблизно з Київ. Поява більшої кількості IRIS-T зможе надійно захистити українські міста від росіян.

MIM-23 Hawk

У Брюсселі було узгоджено, що Україна отримає від НАТО ЗРК MIM-23 Hawk. Перші 4 комплекси нам надасть Іспанія.

MIM-23 Hawk – американський військовий зенітний ракетний комплекс середньої дальності. Дальність знищення цілей – до 45 – 50 кілометрів, висотність цілі – до 20 кілометрів. Ракета наводиться на ціль завдяки системі самонаведення.

ЗРК Crotale NG

Франція надасть Україні свою розробку – Crotale. Це ЗРК малої дальності, здатна знищувати літаки та гелікоптери, а найголовніше – перехоплювати ракети, що йдуть на низькій висоті. Це є, мабуть, найскладніші цілі й саме з ними у ЗСУ були найбільші проблеми.

Спершу Crotale були морськими системами та стояли на озброєнні французьких ВМС, проте, згодом перейшли на суходіл.

Комплекс забезпечує пуск до 8 ракет VT-1 з радіокомандою системою наведення, ракети здатні перехоплювати цілі зі швидкістю до 1800 кілометрів на годину. Кількість цілей, які можуть обстрілюватись одночасно складає до 4 одиниць, а швидкість реакції Crotale становить лише 5 секунд (вдвічі менше, ніж у NASAMS).

Антидронні системи

Восени 2022 неприємним “сюрпризом” для України стали іранські БПЛА-камікадзе “Шахід-136”, “Шахід-131” та інші вироби іранців. У окупантів вони отримали ім’я “Герань-1” і “Герань-2”, а в Україні стали просто “мопедами” – за характерний звук двигуна (іранська копія китайської копії британського оригіналу).