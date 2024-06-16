Літня спека може стати серйозним випробуванням для садових рослин. Високі температури і пекуче сонце можуть швидко пересушити ґрунт і призвести до в’янення навіть найстійкіших культур. Однак, дотримуючись кількох простих рекомендацій, можна значно знизити негативний вплив спеки та зберегти здоров’я вашого саду. У статті ми представляємо п’ять основних прийомів, які допоможуть рослинам пережити літню спеку, інформує Ukr.Media.

Щоденний полив

Один із найважливіших аспектів догляду за рослинами у спеку — це регулярний полив. Найкращий час для цього — ранок чи вечір, коли сонце не таке активне і випаровування води мінімальне. Поливаючи рослини в ці години, ви забезпечуєте глибше проникнення вологи в ґрунт. Оптимальна температура води для поливу становить від 18 до 25 градусів за Цельсієм. Полив холодною або гарячою водою може викликати стрес у рослин.

Мульчування

Мульчування — це ефективний спосіб утримання вологи в ґрунті та захисту коренів рослин від перегріву. Нанесіть товстий шар мульчі (не менше семи сантиметрів) навколо рослин. Мульча значно знижує температуру на поверхні ґрунту та запобігає її швидкому висиханню. Найкращий час для поливу мульчованих грядок — ранок. Це пов’язано з тим, що ввечері земля довго остигатиме, що може негативно позначитися на рослинах.

Притінення

Під час сильної спеки особливо важливо захистити рослини від прямого сонячного проміння. Для цього можна використовувати різні матеріали для створення тіні: спеціальну сітку, марлю або старий тюль. Ці пристрої допоможуть зменшити інтенсивність сонячного світла і запобігти перегріву рослин. Встановлюйте часові тенти або екрани так, щоб вони не заважали циркуляції повітря.

Регулярне підживлення

У період спекотної погоди рослини відчувають додатковий стрес і потребують додаткового підживлення. Регулярне підживлення добривами допоможе їм краще переносити високі температури. Найбільш ефективні комплексні препарати для листового підживлення з високим вмістом фосфору та калію. Вони швидко засвоюються рослинами та стимулюють їх зростання та розвиток. Листові підживлення діють швидше та ефективніше, ніж кореневі, особливо в екстремальних умовах.

Автоматичний полив

Установка системи автоматичного поливу з таймером — відмінне рішення для тих, хто часто відсутні вдома або не має змоги регулярно поливати сад. Така система забезпечує постійний доступ рослин до вологи, підтримуючи оптимальні умови їхнього зростання. Особливо корисний автоматичний полив під час відпустки чи тривалих відсутностей. Ви можете налаштувати таймер так, щоб полив відбувався в найбільш вдалий час доби.