Отже, утрачені або знищені документи можна відновити у територіальних органах Державної міграційної служби України (ДМС).

У випадку втрати паспорта громадянина України можна використовувати інші документи, які можуть посвідчити особу, у тому числі: паспорт громадянина України для виїзду за кордон; водійське посвідчення тощо.

Відповідно до Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», можливе використання цифрових документів: е-паспорт і е-паспорт для виїзду за кордон, які відображаються у мобільному застосунку «Дія» та використовуються на території України для посвідчення особи та підтвердження громадянства, надання адміністративних та інших послуг.

Що робити, якщо сплив термін дії документів?

Якщо у паспорта громадянина України для виїзду за кордон минув термін дії, територіальні органи/територіальні підрозділи ДМС продовжують його дію на 5 років на підставі заяви особи або її законного представника.

Посвідчення водія, а також свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів діятимуть на території України навіть після закінчення їх терміну.

Якщо загубили паспорт громадянина України у формі картки, що містить безконтактний електронний носій (ID-картка) чи паспорт громадянина України у формі книжечки, можна використовувати е-паспорт, який, як вже зазначалося раніше, має таку ж юридичну силу.

Як оформити новий паспорт громадянина України у зв’язку із закінченням строку дії попереднього?

Зверніться до центру надання адміністративних послуг або до територіального органу/територіального підрозділу ДМС.

Документи, необхідні для обміну паспорта:

-паспорт, що підлягає обміну; документи, що підтверджують обставини, у зв’язку з якими паспорт підлягає обміну; посвідчення про взяття на облік бездомних осіб (для бездомних осіб);

-довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для ВПО); документ, який посвідчує особу законного представника/уповноваженої особи, та документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника/уповноваженої особи;

-документи, які підтверджують сплату адміністративного збору, або оригінал документа про звільнення від його сплати; документи, які підтверджують відомості для внесення додаткової змінної інформації до безконтактного електронного носія та у паспорт (за наявності таких документів): про місце проживання – довідку органу реєстрації встановленого зразка (крім випадків, коли здійснюється обмін паспорта зразка 1994 року); про народження дітей – свідоцтва про народження; про шлюб і розірвання шлюбу – свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили, або виданий компетентними органами іноземної держави документ, який згідно з її національним законодавством підтверджує відповідний факт;

-про зміну імені – свідоцтво про зміну імені, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили, або виданий компетентними органами іноземної держави документ, який згідно з її національним законодавством підтверджує відповідний факт;

-довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків або повідомлення про відмову від його прийняття;

-одну фотокартку розміром 10х15 см для внесення відцифрованого образу обличчя особи шляхом сканування із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру – для оформлення паспорта особі, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я, що підтверджує медичний висновок відповідного закладу охорони здоров’я, оформлений в установленому порядку, або особі, яка відбуває покарання в установах виконання покарань або перебуває на тривалому стаціонарному лікуванні в закладах Міністерства охорони здоров’я України закритого типу (в разі потреби);

-паспорт громадянина України для виїзду за кордон, у тому числі строк дії якого закінчився (для особи, яка постійно проживає за кордоном, або яка постійно проживала за кордоном та повернулася на постійне проживання в Україну); заяву про зняття з консульського обліку.

Стосовно Порядку продовження строку дії закордонного паспорта. На період дії воєнного стану та протягом року з дня його припинення або скасування перетинати державний кордон громадяни України можуть в пунктах пропуску через державний кордон та пунктах контролю на підставі паспорта громадянина України для виїзду за кордон, строк дії якого продовжено. Діти можуть перетинати кордон на підставі паспорта громадянина України для виїзду за кордон їх законних представників, до якого внесено інформацію про дитину.

Інформацію про продовження строку дії закордонного паспорту вносять на підставі заяви особи або її законного представника, а також наявного закордонного паспорту.

Документи подають до територіального органу/територіального підрозділу ДМС незалежно від місця реєстрації, тобто, за місцем звернення. Інформацію вносять у закордонний паспорт в день звернення безоплатно. Необхідні документи: паспорт громадянина України для виїзду за кордон; заява про продовження строку дії закордонного паспорта.

Важливо! Продовжити термін дії закордонного паспорту, який вже був продовжений раніше, неможливо.

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