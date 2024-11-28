Яйця, хліб та овочі: чому українці платять за продукти все більше?

Яйця, хліб, м’ясо, фрукти та овочі продовжують бити цінові рекорди в українських магазинах. Сезонні чинники — лише частина проблеми. На здорожчання впливають також збільшення вартості кормів, пального, електроенергії та навіть логістика. Що відбувається з цінами і чого чекати взимку, з’ясовував Центр громадського моніторингу та контролю.

Ціни на яйця зростуть ще на 10-15%

Найбільш стрімко в Україні зросли ціни на яйця. І цьому є одразу кілька причин. За словами голови громадської спілки “Міжрегіональний союз птахівників та кормовиробників України” Вадима Шияна, цьогорічне подорожчання спричинене сезонним чинниками, але свою роль відіграли й інші фактори. “Воно забезпечене тим, що підвищились ціни на корми, кормові домішки, курс долара, електроенергія, паливно-мастильні матеріали, логістика, це все пішло в інфляцію”, — пояснив експерт.

Те, що осінь — традиційно період зростання цін на яйця, каже і перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. Адже через похолодання продуктивність курей знижується, а також відбувається оновлення поголів’я, що, зазвичай, веде до зменшення кількості яєць. Чиновник прогнозує, що після осіннього піку, вартість яєць поступово зменшуватиметься. “Практика 2-річної давнини показала, що початок листопада – це пік, і потім є поступове вирівнювання і зниження цін на яйця. Однозначно після нового року це буде зниження”, — запевнив Висоцький.

Схожий прогноз і у Шияна. За його інформацією, ціни на яйця мають зрости ще на 10-15%, однак після новорічних свят підуть на спад.

Дорожчатимуть хліб та м’ясо

Зростатимуть і ціни на хліб. Так, президент Всеукраїнської асоціації пекарів і голова компанії “Київ Хліб” Юрій Дученко зазначив , що з листопада і до кінця року ціна борошна підвищиться на 11%, упаковки — на 10%, логістики — на 8%, газу — на 11%, електроенергії — на 11%. І все це вплине на вартість хлібопекарських виробів для споживача.

Приблизно на 10% подорожчало й м’ясо. За словами провідної наукової співробітниці відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Інституту аграрної економіки Наталі Копитець, скорочення поголів’я великої рогатої худоби зумовлює зростання цін на яловичину та телятину. Крім того, на цінники впливають і висока вартість кормів, пального та електрики.

З початку поточного року найбільше зросла ціна на яловичий гуляш — на 20,9% до 301,32 гривні за кілограм. Свинячий ошийок зріс в ціні на 18,1% — до 286,05 грн/кг, курячі стегна на 9,6% — до 125 грн/кг, а куряче філе 8,7% — до 174,50 грн/кг. При цьому на інші види м’яса ціни трохи впали. Так, свиняча грудинка подешевшала на 1,1% — до 179,29 грн/кг, а сало на 9,7% — до 234 грн/кг.

Як пояснила Наталія Копитець, промислове виробництво свинини у 2024 році зросло, а отже, збільшилася і пропозиція цього виду м’яса в роздрібній торгівлі. Це і вплинуло на зниження ціни на деякі категорії.

Морква б’є цінові рекорди

Морква має всі шанси стати найдорожчим овочем з борщового набору. За даними аналітиків проєкту EastFruit, вона росте в ціні вже кілька тижнів поспіль. А верхня цінова межа зросла до 25 гривень. Дорожчає і білокачанна капуста — нижня цінова межа підскочила до 22 гривень. Також через зменшення пропозиції зросла вартість пекінської капусти — нижня цінова межа сягнула 30 гривень.

Крім цього, подорожчала вся зелень: кріп та петрушку віддають по 120-170 гривень за кілограм. Полізли вгору цінники на тепличні огірки. На початку листопада сягнули 100-125 грн/кг, що на 72% вище минулорічних показників.

Натомість подешевшала картопля, — в середньому на 10% до 18-28 грн/кг. Незначно втратив в ціні буряк: з 15-17 гривень за кілограм до 13-15. На яблука верхня цінова межа впала з 35 до 30 гривень за кілограм.

Крім того, дешевшають банани — нині їх віддають по 48-60 грн/кг, ціни на ківі знизилися до 80-100 грн/кг, а на гранати — до 90-95 грн/кг.

Ціни зростатимуть і далі?

Однією з причин росту цін на овочі в Україні є брак овочесховищ. На цьому під час брифінгу в Медіацентрі Україна наголосив Дмитро Соломчук, народний депутат та член Комітету ВРУ з питань аграрної та земельної політики. “Багато фермерів з Херсонщини, інших регіонів релокувалися в центральну частину України, в західну частину, почали займатися овочами, чи й тут місцеві фермери почали займатися овочівництвом. Зберігати немає де, і ми побачимо весною знову ситуацію, що наші українські овочі будуть за досить високими цінами”, — зазначив він.

За прогнозом Соломчука, дорожчатимуть навесні не лише овочі, а й інші товари. Зокрема, вже згадані яйця та м’ясо. Адже на світових біржах у порівнянні з минулим сезоном подорожчала пшениця, кукурудза і соя, що відповідно вплинуло на здорожчання комбікормової бази.