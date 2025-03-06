“Я не уявляю свого життя поза Україною”: історія Ганни, яка служить у Десантно-штурмових військах

До служби в Десантно-штурмових військах Ганна була морським піхотинцем. Вона вважає, що ці роди військ мають багато спільного, адже тут служать особливі люди, для яких честь, витривалість і сила духу — понад усе.

«Десантники — це еліта. Вони виділяються серед інших. У них є козацька гордість і впертість. Я пишаюся, що належу до цієї спільноти», — розповідає вона.

Для Ганни ДШВ — це не просто військова служба, а стиль життя. Вона переконана, що кожен українець повинен докладати максимум зусиль для Перемоги.

«Я не уявляю свого життя поза Україною. Моя земля тут, і вся українська земля повинна бути вільною», — додає воїтелька.

Джерело: СтратКом ЗСУ