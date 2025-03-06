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“Я не уявляю свого життя поза Україною”: історія Ганни, яка служить у Десантно-штурмових військах

06.03.2025

Галина Кіт

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Теми, Цікаво, Новини, Війна з рф

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До служби в Десантно-штурмових військах Ганна була морським піхотинцем. Вона вважає, що ці роди військ мають багато спільного, адже тут служать особливі люди, для яких честь, витривалість і сила духу — понад усе.

«Десантники — це еліта. Вони виділяються серед інших. У них є козацька гордість і впертість. Я пишаюся, що належу до цієї спільноти», — розповідає вона.

Для Ганни ДШВ — це не просто військова служба, а стиль життя. Вона переконана, що кожен українець повинен докладати максимум зусиль для Перемоги.

«Я не уявляю свого життя поза Україною. Моя земля тут, і вся українська земля повинна бути вільною», — додає воїтелька.

Джерело: СтратКом ЗСУ

Теги: жінка-воїн, ДШВ, історія військової

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