Xiaomi Mi Desktop Monitor 27″: надійний бюджетний монітор із широким екраном

Монітори з діагоналлю більше 25 дюймів насамперед потрібні графічним дизайнерам, звукорежисерам і геймерам. Втім, на великому екрані також приємніше дивитися фільми та відеоролики. У статті ми детально розглянемо модель Mi Desktop Monitor від Xiaomi — відносно недорогий 27-дюймовий пристрій відображення зі стриманим візуальним оформленням та матрицею відмінної якості. Завдяки гідним характеристикам він підходить як для домашніх, так і для офісних ПК. На сайті інтернет-магазину алло.юа всі бажаючі можуть купити монітор з гарантією виробника.

Зовнішній вигляд і ергономіка

Дизайн цього монітора можна назвати мінімалістичним, колір корпусу — чорний. Тонкі рамки та елегантна ніжка справляють приємне естетичне враження. На передній панелі розташовано лише світлодіодний індикатор живлення, а на задній — стильний логотип бренду й панель управління з кнопками та роз’ємами.

Механізм підставки дає змогу регулювати положення за висотою та кутом нахилу. Разом із підставкою важить пристрій трохи більше 4 кг.

Характеристики матриці

IPS-дисплей з LED-підсвічуванням має роздільну здатність 1920 x 1080 (FullHD) і співвідношення сторін 16:9. Розмір видимої зони — 597 x 336 мм. Матове покриття протидіє виблискуванню, а максимальна яскравість 300 кд/м² забезпечує комфорт під час використання в приміщенні з яскравим освітленням.

Контрастність 1000:1 є достатньою для роботи з графікою, однак відгук 6 мс занадто повільний для відеоігор. Частота оновлення 75 Гц дає змогу відтворювати анімації без ривків, а широкі кути огляду (178°) створюють необхідні умови для колективного перегляду контенту.

Додатковими перевагами є охоплення колірної гами sRGB на 100% і підтримання технології захисту органів зору (мінімізація мерехтіння та негативного впливу синього кольору).

Інтерфейси та комплектація

На задній панелі монітора розташовані роз’єм для кабеля живлення, відеороз’єми HDMI 1.4 та VGA (D-Sub), а також мініджек 3,5 мм для підключення аудіопристроїв. У комплект поставки, крім монітора, входить ніжка-підставка, компактний адаптер живлення на 24 Вт, шнур HDMI та супровідна документація.

Налаштування

Меню налаштувань Xiaomi Mi Desktop Monitor 27″ надає користувачам обширні можливості, для його відкриття потрібно вибрати пункт Settings за допомогою елементів управління. У ньому можна редагувати режими відображення (підменю «Інтелектуальні режими»), змінювати параметри картинки на власний розсуд, а також вибирати мову.

Резюме

Завдяки бюджетному ціннику цей монітор буде оптимальним рішенням для студентів і школярів. Крім того, він підійде тим, хто починає освоювати навички графічного дизайну. Широкі кути огляду роблять цей пристрій відображення комфортним для колективного перегляду фільмів та геймінгу. Серед недоліків можна виділити невисоку щільність пікселів (82 ppi), відносно повільну реакцію матриці, відсутність портів USB-C та кріплення VESA.