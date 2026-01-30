Виставка світлин Максима Огородника з Тернопільщини

Виставки фотосвітлин молодого фотохудожника з Чортківщини Максима Огородника неодноразово експонувалися під час заходів Мандрівний Docudays UA на Тернопіллі. Більше того, після завершення мандрів експозиції передавали у місцеві музеї. Так вони поповнили колекції Кременецького краєзнавчого музею та Борщівського краєзнавчого музею.

23 січня у читацькій залі Центральної міської бібліотеки Тернополя відкрили вже четверту виставку під назвою «Благословення нашого часу». Її Максим присвятив своєму батькові, якого вважають зниклим безвісти захисником України. Вона – як джерело віри і надії, що тато, як і інші, повернуться до рідної домівки, де ще не раз будуть милуватися красою і дивосвітом природи.

Через об’єктив камери Максим Огородник вдало фіксує красу навколишнього світу. Кожен кадр відображає унікальне бачення природи: гра світла на листках дерев, незрівнянне небо, величні заходи сонця, загадкова краса українських мальв та замаскованих у тумані замріяних дерев.

Кожна світлина фотохудожника, наче має душу, вони цікаві, самобутні… Вони про те, що вічне, і те, що не зникає.

Як повідомила співорганізаторка виставки Тетяна Макогон, виставка викликала неабияке зацікавлення серед учасників літературника «Біль втрат та світло надії». Вона також передала вітання від регіонального координатора Володимира Ханаса і подякувала працівникам бібліотеки за постійну співпрацю.

Директорка центральної міської бібліотеки Тернополя Оксана Лехіцька запросила тернополян відвідати бібліотеку і побачити чудові світлини талановитого фотохудожника, відкрити для себе нові горизонти у мистецтві фотографії.