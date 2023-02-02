Вирішальна весна 2023

Люди часто говорять тепер між собою: «Треба жити сьогоднішнім днем». Але ж хіба ми так уміємо?

Звісно, забігати думками далеко вперед у часи війни – справа сумнівна. Але… Господині уже почали висаджувати на підвіконнях розсаду, на базарі з’явилися вишиті пасхальні рушнички… День довшає, йде до весни.

Військові експерти стверджують: ця весна стане вирішальною. Але, згадаймо, хіба попередні дні, місяці, пори року війни не були вирішальними? Ми то падали духом, то підбадьорювали себе, то шаленіли від успіхів, то опускали голови від фронтових невдач. Війна висотує сили, загострює відчуття, викристалізовує вартісне і важливе. Світ довкола змінює барви і силуети. Із Оскара Уальда: «Який прекрасний сьогодні місяць!» — зауважив я джентльменові, що стояв поруч зі мною. «Так, — озвався він, — але якби ви бачили його до війни…».

Не буде уже так, як до війни. У цій кривавій запеклій борні за своє життя змінюємося ми і реальність.

Вирішальна весна… Та навіть у лютому невідомо, що нас чекає. Росія прагне реваншу за будь-яку ціну і плювала на людські життя. Там триває мобілізація – 150 тисяч мобілізованих уже на фронті, 150 тисяч готуються. Імперія збирає під войовничі прапори населення під наративом «священної» війни супроти сатани, пропагандисти по-дебільному віщують, що людське життя переоцінене – померти доведеться рано чи пізно, мовляв, на росіян чекає рай. Так із зомбоящика «співає» Соловйов, йому вторює Кадиров – ніби мріє загинути на цій війні, і щоб його сини загинули. Мрія здійсненна, яка кажуть, come on!

Наразі нам треба від світу озброєння. Упродовж останнього тижня інформаційний простір заповнений повідомленнями про танки. Нам треба щонайменше 300, а краще 500. Наразі дають сто, та чи встигнуть країни поставити абрамси, леопарди до нового наступу агресора?… Є країни, які навідріз відмовляються надавати танки – якщо не дивно, що у переліку «відмовників» є Бразилія, то позиція Італії засмучує: У МЗС Італії заявили, що не будуть давати танки Україні та наполягли на перемовинах з росією. “Ми не воюємо з росією, ми нічого не маємо проти російського народу, і ніяких італійських танків в Україні не буде”, – заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні. Щоправда, Італія запевняє, що готова відправити оборонну зброю. Відомо, що на озброєнні цієї країни перебувають близько 1700 танків. Зокрема, німецькі Leopard-1, американські М60А1 та М47. Трохи несподівана відмова, а надто після того, як навіть обережна Німеччина погодилася надати танки.

Друга тема тижня: винищувачі. Представники західних країн ведуть внутрішні обговорення можливості передачі винищувачів Україні. Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що не можна виключати можливості постачання винищувачів Україні, але тільки в тому випадку, якщо це не призведе до ескалації і не зашкодить обороноздатності французької армії.

“По суті, ніщо не заборонено”, – сказав Макрон під час поїздки до Нідерландів, відповідаючи на питання про можливість постачання винищувачів. Власне, це обнадійлива для нас відповідь. А от Байден відповів «ні». Це у понеділок журналісти запитали американського президента, чи планують США передати Україні винищувачі четвертого покоління. Хоча раніше в Білому домі заявляли, що не виключають жодних поставок озброєнь для України, в тому числі винищувачів F-16.

Час усе розставить на свої місця. Пригадаймо, як важко давалися перші спроби переконати світ надавати нам зброю, але ми домоглися і оборонної, а згодом і наступальної. Хід подій скореговує наміри і дії, тож не втрачаймо віри.

Що на фронті? За оперативною інформацією Генерального штабу Збройних сил України,

ворог не припиняє нищити критичну інфраструктуру нашої держави, завдає ракетних ударів, здійснює артилерійські обстріли цивільних об’єктів та помешкань мирного населення. Під обстрілами Херсон та Очаків. Потерпають від ворожої артилерії прикордоння – Сумщина та Чернігівщина. Високою залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках, зазнаючи великих втрат. Веде безуспішні наступальні дії на Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському та Запорізькому обороняє раніше захоплені рубежі. Відзначається зневіра особового складу підрозділів російської федерації у рішеннях власного військово-політичного керівництва та виснаження особового складу від інтенсивності бойових дій.

Противник продовжує зазнавати великих втрат та почав використовувати додаткові цивільні медичні установи для розміщення поранених російських загарбників. У місті Луганськ, на території пологового будинку міської лікарні № 3 та пологового будинку обласної лікарні, окупанти розгорнули “польовий шпиталь”, де лікують російських військовослужбовців.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 4 удари по районах зосередження ворога, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 4 райони зосередження та 2 склади боєприпасів окупантів.

Бахмут, Вугледар… Там війна набрала найстрашніших обрисів, перетворивши колись квітучі міста у руїни, вкривши землю загиблими, на жаль, не лише росіянами… Останні новини, які повідомляють телеграм-канали, невтішні: начебто окупанти захопили у Бахмуті завод шампанських вин – скористалися густим туманом, який завадив роботі наших дронів. Втім, може, поки газета дійде до читача, завод «відіб’ють».

І нарешті – про теж наболіле. Схоже, на нашу державу очікує пильний аудит. Американці надсилають до нас ревізорів, щоб перевірити, як використовуються гроші американських платників податків. Після скандалу про яйця за 17 гривень це й не викликає подиву. Надто багато інформації закрито у зв’язку із військовим станом, і це – не на користь державі. Є латинський вислів: “Silent enim leges inter arma” (під час війни закони мовчать). Схоже, ми уже це відчули. Після журналістських викриттів в уряді заявили про намір оновити систему закупівель Міністерства оборони для армії, щоб повернути можливість певного публічного контролю за ними на тлі розслідування щодо завищених цін на продукти для військових. Про це написав Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram – за підсумками наради щодо закупівель за участі Міністерства оборони, Міністерства економіки, Державної аудиторської служби, Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань.

“Доручив розробити оновлену систему, яка збалансує дотримання секретності та публічний контроль за закупівлями для армії. Обов’язковим елементом такої системи має стати публікація цін на продукти й товари”, – написав глава уряду.

Для розробки нової системи Шмигаль ініціював створення відповідної робочої групи під головуванням міністра економіки Юлії Свириденко. Учасники, зокрема, мають розглянути можливість запуску окремого розділу в Prozorro, який стосуватиметься військових потреб.