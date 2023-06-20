Виплату пенсій на картки припиняють: важлива інформація від Пенсійного фонду

Періодично в Україні проводять перевірку даних всіх отримувачів соціальних виплат. Це стосується і отримувачів пенсійних виплат. З цього приводу в Пенсійному фонді вкотре нагадали, в яких випадках виплата пенсії призупиняється.

Отож, за даними Пенсійного фонду Україні нараховувати на банківський рахунок або здійснювати виплати пенсії готівкою через Укрпошту в результаті перевірки можуть припинити в трьох випадках:

грошову допомогу було призначено на підставі документів, в яких були вказані недостовірні дані;

пенсіонер проживає за межами України (при умові що таке не передбачено тими чи іншими міжнародними домовленостями);

отримувач виплат помер.

Таким чином, всі застраховані особи в обов’язковому порядку мають своєчасно повідомляли органи Пенсійного фонду України про зміни в даних, які вносять в персональну облікову карточку в системі персоніфікованого обліку/реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування або про виїзд за межі України, не виключаючи обставин, які тягнуть за собою зміни в статусі.

Повідомити ПФ громадяни зобов’язані протягом 10 днів з моменту виникнення таких обставин.

Нагадаємо, що в червні працюючі пенсіонери отримали надбавку до пенсій одразу за три місяці. Фактично цю надбавку пенсіонери мали отримати ще з квітня, але через особливості обміну даними між державними реєстрами, можливість виплати кошти з’явилася лише зараз. Тож в червні пенсіонери отримають виплату одразу за три місяці (квітень, травень та червень), а надалі отримуватимуть надбавку за отриманий стаж щомісячно.

Зазначимо, що пенсії осіб, які досягли пенсійного віку, але продовжують працювати переглядають раз на два роки, але лише при умові, що ті отримали додаткові 24 місяці страхового стажу.

Також в липні надбавки отримають пенсіонери, які вийшли на заслужений відпочинок за спеціальним законом.

Це стосується журналістів, державних службовців та науковців.

Зараз спецзакон вже не діє, але ті, хто виходив на пенсію під час ді цього закону отримають обіцяні надбавки.