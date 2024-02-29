Використання застарілих систем оповіщення може призвести до трагедії

Всі вимоги яким повинна відповідати сучасна система оповіщення чітко прописані в таких керівних документах як:

Постанова Кабінету Міністрів України № 733 від 27 вересня 2017 р.

Розпорядження Кабінету Міністрів України № 488 від 11.07.2018 р.

Наказ ДСНС України № 438 від 26.07.2018 р.

Наказ Міністерства Внутрішніх справ України № 884 від 05.11.2018 р.

Наказ Міністерства Внутрішніх справ України № 93 від 08.02.2019 р.

Дані документи існуючу систему оповіщення (на основі електромеханічних сирен) характеризують наступним чином “…Апаратура, що використовується в існуючій системі оповіщення, вичерпала ресурс експлуатації, застаріла і знята з виробництва…”, “… обладнання морально застаріле та не відповідає вимогам сьогодення…”.

До сучасної системи оповіщення ставляться наступні вимоги:

1. Передача не лише сигналу “Увага всім!” (звуку сирени), а й голосового повідомлення про подію, що склалася

Сирена, в принципі, не здатна передати голосове повідомлення. Вона може лише привернути увагу і не більше. Давайте згадаємо початок війни 2022 року. З якими проблемами зіткнулися громади? Банально не знали як повідомити мешканцям, коли почалася повітряна тривога, а коли її відбій. А це лише 2 повідомлення, котрі потрібно було передати. А як повідомити про радіаційну чи хімічну небезпеку, про вуличні бої тощо? За допомогою сирени – ніяк.

2. Наявність резервного живлення

Сирена працює від мережі (причому 380 вольт, або, як ще кажуть, 3 фази). Немає електропостачання – немає оповіщення (згадуємо, що було під час блекаутів, сирени масово не спрацьовували). Сьогодні існують спроби облаштування резервного живлення біля сирени (380 V), однак вартість такого облаштування в рази вища, ніж вартість самої сирени. Оскільки для встановлення генератора такої потужності потрібен проект, прокладання кабелів, постійна дозаправка паливом та й плату за обслуговування ніхто не скасовував.

3. Ремонт протягом 30 хвилин

Сирена – це по суті електромотор. Електромотор, котрий важить близько 30 кг, для ремонту якого потрібно щонайменше 3-4 працівники та залучення спецтехніки, часу на один лише демонтаж – більше години, а на ремонт піде не менше 2-3 діб.

4. Модульний принцип

Сирена – єдине ціле і про модульність не може бути й мови. Керівними документами передбачено, що обладнання системи сповіщення повинно складатися з взаємозамінних блоків, котрі можна швидко замінити не виводячи з ладу на тривалий час весь пристрій.

5. Оповіщення людей з обмеженими можливостями

При будівництві автоматизованих систем оповіщення обов’язково повинно бути передбачено оповіщення людей з обмеженими можливостями за допомогою виведення тексту на екран, або сурдоперекладу. Як сирена буде оповіщувати людей з обмеженими можливостями – можна лише фантазувати.

Таким чином ми бачимо, що сирени не лише не відповідають керівним документам, а й подекуди можуть становити загрозу для життя і безпеки мешканців громади.

Комплекси оповіщення на основі сучасних технологічних рішень дозволять захистити людей при будь-яких надзвичайних ситуаціях.

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