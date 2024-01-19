Виконував маневри на засніженій дорозі: у Тернополі зупинили чергового дрифтера

Поліцейські зосереджують особливу увагу на так званих “дрифтерах” — водіях, які розганяють свої автомобілі на вулицях і вдаються до “контрольованого заносу”. У разі виявлення правопорушень поліцейські складають адміністративні матеріали, розповіли у прес-службі патрульної поліції краю
Нещодавно одного із таких керманичів патрульні зупинили на вулиці Замковій. Водій керуючи автомобілем BMW порушував правила дорожнього руху, виконуючи небезпечні маневри.
Інспектори провели з водієм профілактичну бесіду та винесли постанову за ч. 2 ст. 122 (Порушення правил користування попереджувальними сигналами при початку руху чи зміні його напрямку) КУпАП.
Нагадуємо всім любителям екстремальної їзди, що дрифтувати на дорогах дуже небезпечно для інших учасників руху, адже авто може легко вийти з-під контролю керманича. Окрім того, у водія порушується оглядовість, що теж може призвести до непоправних наслідків.
Якщо ви стали очевидцем правопорушення телефонуйте на лінію 102