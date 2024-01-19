Виконував маневри на засніженій дорозі: у Тернополі зупинили чергового дрифтера

Нагадуємо всім любителям екстремальної їзди, що дрифтувати на дорогах дуже небезпечно для інших учасників руху, адже авто може легко вийти з-під контролю керманича. Окрім того, у водія порушується оглядовість, що теж може призвести до непоправних наслідків.