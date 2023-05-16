16.05.2023 16:59

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Вихованець тернопільського футболу з Борщівщини дебютував в Українській Прем’єр-лізі

16.05.2023

Роман Васильович

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Новини, Спорт, Спорт

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Вихованець тернопільського футболу, уродженець Борщівщини, 19-річний Максим Вадовський дебютував в Українській Прем’єр-лізі за рівненський «Верес». Це було 14 травня, у домашньому матчі рівн’ян проти харківського «Металіста-1925».

Про це повідомили в Асоціації футболу Тернопільщини і назвали цю подію історичною.

Максим Вадовський вийшов на поле на першій компенсованій хвилині до основного часу матчу, замінивши героя поєдинку Григорія Пасіча, котрий забив єдиного переможного м’яча у ворота харків’ян. Зауважимо, що наш земляк перед дебютом в еліті українського футболу сім разів був у числі запасних «Вереса», однак на поле тренер Юрій Вірт його не випускав.

Максим став сьомим вихованцем тернопільського футболу, який у сезоні-2022/23 виходив на футбольне поле у складі команди УПЛ. Познайомитися з їхніми статистичними даними можна з нижче поданої таблиці.

Уродженці Тернопільщини в УПЛ

Прізвище та ім’я

Матчі

Хвилини

М’ячі

Попередження

Вилучення

1

Курило Ігор («Металіст-1925»)

25

2249

1а/г

6

1

2

Пердута Ігор («Ворскла»)

23

2173

1а/г

3

1

3

Кухарук Андрій («Інгулець»)

21

1816

0

3

0

4

Білик Олег (ФК «Олександрія»/«Інгулець»)

18

1635

0

1

0

5

Кузик Денис («Колос» Ковалівка/ФК «Львів»)

15

1089

0

3

0

6

Войтіховський Максим (“Чорноморець”)

12

319

1

1

0

7

Вадовський Максим («Верес»)

1

1

0

0

0

Джерело: 20 хвилин

Теги: Максим Вадовський

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