Вихованець тернопільського футболу з Борщівщини дебютував в Українській Прем’єр-лізі

Про це повідомили в Асоціації футболу Тернопільщини і назвали цю подію історичною.
Максим Вадовський вийшов на поле на першій компенсованій хвилині до основного часу матчу, замінивши героя поєдинку Григорія Пасіча, котрий забив єдиного переможного м’яча у ворота харків’ян. Зауважимо, що наш земляк перед дебютом в еліті українського футболу сім разів був у числі запасних «Вереса», однак на поле тренер Юрій Вірт його не випускав.
Максим став сьомим вихованцем тернопільського футболу, який у сезоні-2022/23 виходив на футбольне поле у складі команди УПЛ. Познайомитися з їхніми статистичними даними можна з нижче поданої таблиці.
Уродженці Тернопільщини в УПЛ
|
№
|
Прізвище та ім’я
|
Матчі
|
Хвилини
|
М’ячі
|
Попередження
|
Вилучення
|
1
|
Курило Ігор («Металіст-1925»)
|
25
|
2249
|
1а/г
|
6
|
1
|
2
|
Пердута Ігор («Ворскла»)
|
23
|
2173
|
1а/г
|
3
|
1
|
3
|
Кухарук Андрій («Інгулець»)
|
21
|
1816
|
0
|
3
|
0
|
4
|
Білик Олег (ФК «Олександрія»/«Інгулець»)
|
18
|
1635
|
0
|
1
|
0
|
5
|
Кузик Денис («Колос» Ковалівка/ФК «Львів»)
|
15
|
1089
|
0
|
3
|
0
|
6
|
Войтіховський Максим (“Чорноморець”)
|
12
|
319
|
1
|
1
|
0
|
7
|
Вадовський Максим («Верес»)
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0