Вихованець тернопільського футболу з Борщівщини дебютував в Українській Прем’єр-лізі

Вихованець тернопільського футболу, уродженець Борщівщини, 19-річний Максим Вадовський дебютував в Українській Прем’єр-лізі за рівненський «Верес». Це було 14 травня, у домашньому матчі рівн’ян проти харківського «Металіста-1925».

Про це повідомили в Асоціації футболу Тернопільщини і назвали цю подію історичною.

Максим Вадовський вийшов на поле на першій компенсованій хвилині до основного часу матчу, замінивши героя поєдинку Григорія Пасіча, котрий забив єдиного переможного м’яча у ворота харків’ян. Зауважимо, що наш земляк перед дебютом в еліті українського футболу сім разів був у числі запасних «Вереса», однак на поле тренер Юрій Вірт його не випускав.

Максим став сьомим вихованцем тернопільського футболу, який у сезоні-2022/23 виходив на футбольне поле у складі команди УПЛ. Познайомитися з їхніми статистичними даними можна з нижче поданої таблиці.

Уродженці Тернопільщини в УПЛ