Виходець з Тернопільщини Іван Марчук: оберіть цьогоріч свого коня

Наш славетний земляк, художник, що народився на Лановеччині, Іван Марчук опублікував декілька своїх робіт, де зображений символ 2026 року.

Картини – з різних етапів творчості майстра. Зображення Іван Марчук супроводив підписом: «Коня обирайте! В Новий рік рушайте! В добру путь!».

Допис викликав багато позитивних емоцій у користувачів, які сприйняли його як новорічне побажання та необхідність обрати вірну дорогу у майбутнє.

Іван Степанович Марчук — український живописець, засновник техніки пльонтанізму, народний художник України, лауреат Національної премії України ім. Шевченка. Почесний академік Національної академії мистецтв України. Почесний громадянин Тернополя, Києва та Канева.

У 2006 році Міжнародна академія сучасного мистецтва у Римі прийняла Івана Марчука до лав «Золотої гільдії» та обрала почесним членом наукової ради академії. Це перший випадок визнання українського художника інституцією такого високого рівня.

У жовтні 2007 року Іван Марчук потрапив до рейтингу «100 генїв сучасності», який уклала британська газета «The Daily Telegraph».