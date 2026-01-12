12.01.2026 13:24

Виходець з Тернопільщини Іван Марчук: оберіть цьогоріч свого коня

12.01.2026

Вишнева Галина

Наш славетний земляк, художник, що народився на  Лановеччині,  Іван Марчук опублікував декілька своїх робіт, де зображений символ 2026 року.
Картини – з різних етапів творчості майстра. Зображення Іван Марчук супроводив підписом: «Коня обирайте! В Новий рік рушайте! В добру путь!».
Допис викликав багато позитивних емоцій у користувачів, які сприйняли його як новорічне побажання та необхідність обрати вірну дорогу у майбутнє.
Іван Степанович Марчук  — український живописець, засновник техніки пльонтанізму, народний художник України, лауреат Національної премії України ім. Шевченка. Почесний академік Національної академії мистецтв України. Почесний громадянин Тернополя, Києва та Канева.
У 2006 році Міжнародна академія сучасного мистецтва у Римі прийняла Івана Марчука до лав «Золотої гільдії» та обрала почесним членом наукової ради академії. Це перший випадок визнання українського художника інституцією такого високого рівня.
У жовтні 2007 року Іван Марчук потрапив до рейтингу «100 генїв сучасності», який уклала британська газета «The Daily Telegraph».
8 червня 2024 року картину Івана Марчука «Зійшов місяць на Дніпром» на київському аукціоні «Goldens» продали за 250 тисяч доларів США, рекордну вартість для твору сучасного українського художника.

