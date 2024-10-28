Види ласощів для котів

Домашні улюбленці викликають у нас цілий спектр позитивних емоцій, радості й любові, додають затишку оселі та прикрашають наше життя. Ми теж хочемо балувати своїх хвостиків і частувати їх корисними та смачними ласощами. Такий жест не лише порадує вашого котика, але й стане частиною вашого сімейного ритуалу, що зблизить вас з чотирилапим другом і викликатиме у котика відчуття довіри та вдячності. До того ж смаколики можуть стати вам у пригоді в певних ситуаціях.

Ласощі як спосіб виховання

Коти, на відміну від собак, важко піддаються дресурі та коригування поведінки. Концепція покарань з ними також не працює, адже коти не повʼязують покарання хазяїв зі своїми вчинками. Проте дослідники зʼясували, що певний вплив можливий, якщо використовувати метод заохочень. Для цього ідеально підійдуть смачні ласощі, погладжування та доброзичливі звертання до котика.

Смаколиками також можна трохи заспокоїти чи відволікти котика, який перебуває у стресовому стані. Наприклад, під час планової вакцинації у ветеринарній клініці, приймання несмачних ліків або після зміни місця проживання.

Призначення смаколиків для котів

Здебільшого, ми частуємо своїх котиків ласощами для того, щоб похвалити, заохотити до певної дії або просто побалувати. Але такі харчові добавки мають також корисний вплив на здоровʼя пухнастиків. За призначенням вони поділяються на такі:

для догляду за зубами — зміцнюють емаль, запобігають появі зубного каменю та нальоту;

для виведення шерсті зі шлунку — у складі таких ласощів міститься мальта-паста, що сприяє безпечному і швидкому виведенню клубків шерсті природним чином ;

для насичення вітамінами — корисні харчові добавки, що працюють на зміцнення імунітету котика;

для покращення шкіри та хутра;

для здоровʼя травної системи — часто містять у складі рослини, що заспокоюють ШКТ.

Для різних вікових груп деякі виробники пропонують окремі види смаколиків, які враховують основні харчові потреби чотирилапих друзів.

Різноманіття котячих ласощів

Смаколики для котів розрізняються за консистенцією, смаками та своїм призначенням. Український виробник харчування для домашніх тварин Home Food визначив рейтинг найпопулярніших ласощів для котів зі свого асортименту:

Соломка з м’яса індички з журавлиною — гіпоалергенна, є джерелом легкозасвоюваних протеїнів. В’ялена журавлина підтримує здоров’я сечовивідної системи. Соломка з креветки без додавання ароматизаторів, барвників та консервантів. Збагачує організм жирними кислотами Омега-3 і -6, які зміцнюють імунітет, покращують стан шкіри, шерсті та кігтів. Соломка з м’яса птиці. Виготовлена з дієтичного курячого м’яса з низьким вмістом жиру. Яловичі легені у шматочках з привабливим для кішки яскравим ароматом. Містять гемоглобін, вітамінний та мінеральні комплекси.

Ще однією смачною і корисною добавкою до раціону може бути котяча трава, багата на клітковину та вітаміни. Вона недорога, її легко вирощувати, але дуже корисна для травлення кішок.

Ласощі для кішок представлені в різноманітних формах: від кремів і паст до паштетів, рідких молочних продуктів, сухих подушечок, рулетиків та сушених рибних чи мʼясних паличок. Такий різноманітний асортимент дозволяє знайти ідеальний варіант для кожного котика, забезпечуючи йому не лише задоволення, а й здоров’я.