Види ласощів для котів

Домашні улюбленці викликають у нас цілий спектр позитивних емоцій, радості й любові, додають затишку оселі та прикрашають наше життя. Ми теж хочемо балувати своїх хвостиків і частувати їх корисними та смачними ласощами. Такий жест не лише порадує вашого котика, але й стане частиною вашого сімейного ритуалу, що зблизить вас з чотирилапим другом і викликатиме у котика відчуття довіри та вдячності. До того ж смаколики можуть стати вам у пригоді в певних ситуаціях.
Коти, на відміну від собак, важко піддаються дресурі та коригування поведінки. Концепція покарань з ними також не працює, адже коти не повʼязують покарання хазяїв зі своїми вчинками. Проте дослідники зʼясували, що певний вплив можливий, якщо використовувати метод заохочень. Для цього ідеально підійдуть смачні ласощі, погладжування та доброзичливі звертання до котика.
Смаколиками також можна трохи заспокоїти чи відволікти котика, який перебуває у стресовому стані. Наприклад, під час планової вакцинації у ветеринарній клініці, приймання несмачних ліків або після зміни місця проживання.
Здебільшого, ми частуємо своїх котиків ласощами для того, щоб похвалити, заохотити до певної дії або просто побалувати. Але такі харчові добавки мають також корисний вплив на здоровʼя пухнастиків. За призначенням вони поділяються на такі:
Для різних вікових груп деякі виробники пропонують окремі види смаколиків, які враховують основні харчові потреби чотирилапих друзів.
Смаколики для котів розрізняються за консистенцією, смаками та своїм призначенням. Український виробник харчування для домашніх тварин Home Food визначив рейтинг найпопулярніших ласощів для котів зі свого асортименту:
Ще однією смачною і корисною добавкою до раціону може бути котяча трава, багата на клітковину та вітаміни. Вона недорога, її легко вирощувати, але дуже корисна для травлення кішок.
Ласощі для кішок представлені в різноманітних формах: від кремів і паст до паштетів, рідких молочних продуктів, сухих подушечок, рулетиків та сушених рибних чи мʼясних паличок. Такий різноманітний асортимент дозволяє знайти ідеальний варіант для кожного котика, забезпечуючи йому не лише задоволення, а й здоров’я.