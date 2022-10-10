Сьогодні, 10 жовтня, о 7:27 год. сповістила жителів Тернопільщини про загрозу ракетного удару.
Згодом у ЗМІ повідомляли, що окупанти завдали ракетного удару на території Києва, Хмельницького та Дніпра.
Близько 9:00 год. численні телеграм – канали сповістили про звуки вибухів у Тернополі.
Голова ОВА Володимир Труш закликав мешканців області не ігнорувати повітряну тривогу:
“Наполегливо прошу, залишайтесь в укриттях!” – написав він.
Мер Тернополя, Сергій Надал, також звернувся до місцевого населення:
“Залишайтеся в укритті. По всій території велика небезпека ракетних ударів.”
У наступному повідомленні Труш повідомив наступне: