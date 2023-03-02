Вибух на Тернопільщині: небезпеку ліквідовано

За допомогою контрольованого вибуху всі знайдені боєприпаси були знищені в безпечному місці. Професійні дії піротехніків ДСНС убезпечили місцевих мешканців та допомогли запобігати можливій небезпеці.
Виявлення застарілих боєприпасів не є рідкістю на теренах Тернопільщини, де в часи Другої світової війни відбувались активні воєнні дії. Такі снаряди, хоч і пролежали довгий час в землі, можуть становити серйозну небезпеку. Тому надзвичайно важливо, щоб їх знешкодженням займались лише спеціально підготовані кваліфіковані фахівці ДСНС.
Нагадуємо, що в разі виявлення підозрілих предметів та вибухонебезпечних необхідно негайно повідомити екстрені служби та дотримуватися правил безпеки до прибуття фахівців. Тільки разом ми зможемо зробити наше життя безпечнішим!