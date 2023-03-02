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Вибух на Тернопільщині: небезпеку ліквідовано

02.03.2023

Роман Васильович

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Новини, Події

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1 березня в лісі поблизу села Вигода Копичинецької територіальної громади Чортківського району, під час проведення технічного обстеження території, групою піротехнічних робіт виявлено вісім артилерійських снарядів калібром 76 мм часів Другої світової війни.

За допомогою контрольованого вибуху всі знайдені боєприпаси були знищені в безпечному місці. Професійні дії піротехніків ДСНС убезпечили місцевих мешканців та допомогли запобігати можливій небезпеці.

Виявлення застарілих боєприпасів не є рідкістю на теренах Тернопільщини, де в часи Другої світової війни відбувались активні воєнні дії. Такі снаряди, хоч і пролежали довгий час в землі, можуть становити серйозну небезпеку. Тому надзвичайно важливо, щоб їх знешкодженням займались лише спеціально підготовані кваліфіковані фахівці ДСНС.

Нагадуємо, що в разі виявлення підозрілих предметів та вибухонебезпечних необхідно негайно повідомити екстрені служби та дотримуватися правил безпеки до прибуття фахівців. Тільки разом ми зможемо зробити наше життя безпечнішим!

Джерело: За Збручем

Теги: ДСНС України у Тернопільській області, вибухи

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