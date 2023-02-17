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Вуличне освітлення у громадах Тернопільщини працюватиме довше

17.02.2023

Роман Васильович

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Новини, Події

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Рада оборони Тернопільщини прийняла рішення продовжити освітлення вулично-дорожньої мережі до 23.00 год.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Володимир Труш. Однак потужність освітлення буде зменшена на 50%.

Енергетична система наразі забезпечує потреби регіонів у споживанні світла, – повідомляє Укренерго. Це дозволило збільшити ліміти споживання.

«Рада оборони області прийняла рішення рекомендувати органам місцевого самоврядування продовжити освітлення вулично-дорожньої мережі до 23.00 год, однак потужність його буде зменшена на 50%. Це, в першу чергу, дозволить покращити безпекову ситуацію на дорогах у населених пунктах. Втім, країна й надалі знаходиться у режимі ощадливого використання електроенергії. Нагадую громадянам та підприємцям області про заборону освітлення територій, будівель, споруд та будинків, підсвічування рекламних вивісок, сітілайтів, банерів, вітрин у темну пору доби. Ця ж норма застосована і до електроустаткування в адмінбудівлях та виробничих приміщеннях. Дякую жителям області за терпіння, завдяки якому нам вдається подолати “темряву”, – зазначив Володимир Труш.

У разі аварійних ситуацій обмеження електроенергії можуть знову застосувати.

Теги: вуличне освітлення

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