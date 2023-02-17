Вуличне освітлення у громадах Тернопільщини працюватиме довше

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Володимир Труш. Однак потужність освітлення буде зменшена на 50%.

Енергетична система наразі забезпечує потреби регіонів у споживанні світла, – повідомляє Укренерго. Це дозволило збільшити ліміти споживання.

«Рада оборони області прийняла рішення рекомендувати органам місцевого самоврядування продовжити освітлення вулично-дорожньої мережі до 23.00 год, однак потужність його буде зменшена на 50%. Це, в першу чергу, дозволить покращити безпекову ситуацію на дорогах у населених пунктах. Втім, країна й надалі знаходиться у режимі ощадливого використання електроенергії. Нагадую громадянам та підприємцям області про заборону освітлення територій, будівель, споруд та будинків, підсвічування рекламних вивісок, сітілайтів, банерів, вітрин у темну пору доби. Ця ж норма застосована і до електроустаткування в адмінбудівлях та виробничих приміщеннях. Дякую жителям області за терпіння, завдяки якому нам вдається подолати “темряву”, – зазначив Володимир Труш.