Загальні бойові втрати росіян від початку вторгнення в Україну, за даними Генштабу, станом на ранок 13 березня:
- особового складу – понад 12 тис. осіб (до +300 за добу);
- танків – 374 (+12);
- бойових броньованих машин (ББМ) – 1 226 (+19);
- артилерійських систем – 140 (+5);
- реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 62 (+0);
- засобів протиповітряної оборони – 34 (+1);
- літаків – 74 (+16);
- гелікоптерів – 86 (+3);
- автомобільної техніки – 600 (+15);
- легких швидкісних катерів/кораблів – 3 (+0);
- цистерн з паливом – 60 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 7 (+0).
*Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.