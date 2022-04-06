1 квітня Верховна Рада проголосувала за закріплення правила, що до територіальної оборони можна вступити лише за місцем реєстрації або в районах, де ведуться бойові дії (під час війни). За ухвалення законопроекту № 7217 загалом проголосувало 319 народних депутатів.

Як пояснила голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк в Telegram, понад місяць війни довів, що з агресором воює весь український народ.

– Тому необхідно максимально ефективно використати цей потенціал опору та забезпечити гідне ставлення держави до тих, хто протистоїть агресору, перебуваючи у складі тероборони, – зазначила вона.

За її словами, законопроект №7217 також передбачає, що соціальний та правовий захист військовослужбовців територіальної оборони здійснюється відповідно до законів України «Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей» та «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Які трудові права військовослужбовців та учасників територіальної оборони?

Військова служба є державною службою особливого характеру, яка полягає в професійній діяльності придатних до неї за станом здоров’я і віком громадян України (за винятком випадків, визначених законом), іноземців та осіб без громадянства, пов’язаній із обороною України, її незалежності та територіальної цілісності. Час проходження військової служби зараховується громадянам України до їх страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби.

Дія Кодексу законів про працю України (КЗпП) не поширюється на несення військовослужбовцями військової служби. Однак у випадку увільнення від іншої роботи для вступу на військову службу за ними зберігається попереднє місце роботи, посада і середній заробіток, а також відпускні. Та якщо до військової служби особа була безробітною, то на період військової служби виплата допомоги з безробіття припиняється.

На всіх учасників територіальної оборони громад під час їхньої участі в заходах з підготовки добровольчих формувань територіальних громад, а також виконання ними завдань територіальної оборони, поширюються гарантії соціального і правового захисту, передбачені Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».