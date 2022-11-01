З 1 листопада зростають тарифи на оформлення паспортів, а також вдосконалено процедуру продовження терміну дії закордонних паспортів та вклеювання до них фотокарток дітей.

Як повідомляють в МВС, вклеювати фотокартки дітей до закордонного паспорта батьків або продовжити термін дії документу можна, якщо:

у територіальних органів чи підрозділів міграційної служби, посольств або консульських установ відсутня технічна можливість (підключення до Єдиного державного демографічного реєстру) оформити новий закордонний паспорт;

є необхідність термінового виїзду за кордон, пов’язаного з нагальною потребою в лікуванні від’їжджаючого, від’їздом особи, яка супроводжує тяжкохворого, чи смертю родича, який проживав за кордоном.

Є й низка змін, що стосуються процедур продовження строку дії закордонного паспорта:

строк дії закордонного паспорта продовжується на п’ять років з дати подання заяви про продовження строку його дії;

заява про продовження дії паспорта може бути подана до закінчення строку його дії, але не раніше ніж за два місяці до дати його закінчення;

строк дії закордонного паспорта, виданого до запровадження оформлення паспорта для виїзду за кордон, зразок бланка якого затверджено постановою КМУ від 23 грудня 2004 року № 1725, не продовжується;

у разі продовження строку дії закордонного паспорта дитині, яка не досягла 16 років, за бажанням її законного представника, у такий документ вклеюється фотокартка із зображенням дитини, яке відповідає віку, досягнутому нею на момент звернення;

якщо йдеться про продовження строку дії закордонного паспорта для виїзду за кордон дитини віком від 16 до 18 років – вклеювання фотокартки здійснюється за бажанням дитини.