Вступна кампанія 2024 у Тернопільському педагогічному: не прогав свій шанс на якісну освіту

Тернопільський національний педагогічний університет Імені Володимира Гнатюка за черговий рік значно розширив спектр освітніх програм до 150, включаючи як педагогічні, так і не педагогічні спеціальності. З’явилися також міждисциплінарні програми.

За даними консолідованого рейтингу ТНПУ займає лідерські позиції серед потужних закладів вищої освіти, визначаючи тенденцію динамічного росту в групі педагогічних, мистецьких, лінгвістичних, університетів продовжує утримувати першість.

У 2024 році заклад готовий прийняти 3390 вступників для здобуття ступеня бакалавр та 2075 – для здобуття ступеня магістр.

Переваги навчання в ТНПУ

Зручне розташування університету

ТНПУ – один з найпрестижніших закладів України – розташований в екологічно чистому обласному центрі. Зручна транспортна розв’язка, залізничне та автобусне сполучення в усіх напрямках, розвинена мережа міського транспорту передбачає пільги для студентів, є потужна інфраструктура, культурні об’єкти. Університет розташований в найкращому житловому районі міста, в зеленій зоні. Поруч – мережеві супермаркети з демократичними цінами, заклади харчування та відпочинку, озеро, ріка, декілька парків.

Комфортне і компактне студмістечко

Студентське містечко компактно розміщене на території університету. Поряд із навчальними корпусами – 5 гуртожитків, де проживає більше 2 тисяч студентів. У кімнати поселяють по 2, 3 осіб. Зазвичай, студенти хочуть поселитися з однокурсниками – і адміністрація іде їм назустріч.

До послуг молоді – університетська наукова бібліотека, чисельні комп’ютерні зали, спортивний комплекс.

Зростання престижності вчительської професії та великий вибір суміжних спеціальностей.

Університет пропонує популярні педагогічні та непедагогічні спеціальності. Підготовка фахівців здійснюється на десяти факультетах. Діють центри доуніверситетської підготовки і післядипломної освіти.

Наявність підготовки усіх освітніх ступенів: від бакалавра до доктора філософії.

ТНПУ дає можливість пройти всі освітні сходинки вищої школи: бакалавр, магістр, доктор філософії. Заняття науковою роботою заохочуються з першого курсу, обладнані лабораторії, багато виїзних навчальних практик, сучасна матеріальна база, можливість проводити дослідження в найрізноманітніших напрямках, видаються наукові збірники та проводяться конференції.

Висококваліфікований професорсько-викладацький колектив

В університеті працює близько п’ятиста висококваліфікованих науково-педагогічних працівників. Серед них дійсний член (академік) та член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, доктори наук, професори, кандидати наук, доценти.

Реалізація академічної мобільності та можливість отримати диплом європейського ВНЗ за програмою подвійний диплом

Підписано договір про співробітництво із Вищою лінгвістичною школою у Ченстохові та Академією Яна Длугоша. Реалізуються програми подвійного диплому, що передбачає можливість паралельного навчання у Польщі Німеччині, Франції, Румунії, Естонії та отримання студентами дипломів двох закладів.

Унікальна атмосфера студентського братства

Тернопіль – місто молоді, місто студентів. Це місто самобутніх фестивалів, мистецьких конкурсів, творчих проектів, молодіжних ініціатив. Серед всіх вишів тернополяни найбільше люблять і шанують ТНПУ. Наші студенти бережуть і розвивають університетські традиції. В університеті панує дух взаємодопомоги та академічної доброчесності, викладачі та студенти прийняли спільний Кодекс честі, урочисто відзначають самобутні студентські свята, працює Студентський Уряд. Студенти багато подорожують і мають змогу побачити унікальні замки, печери, історичні, архітектурні, мистецькі пам’ятки, якими багатий наш край.

Сприяння працевлаштуванню випускників

У виші функціонує Навчально-науковий центр якості освіти, метою якого є забезпечення випускників першим робочим місцем, підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці. Нам надсилають чисельні пропозиції для випускників, а на щорічних обласних «Ярмарках професій» роботодавці стабільно віддають перевагу нашим студентам.

У ТНПУ функціонує повний спектр педагогічних спеціальностей відповідно до сучасної системи освіти і ринку праці, та разом з тим здійснюється кваліфікована підготовка фахівців з непедагогічних спеціальностей.

Найпопулярнішою серед вступників залишається освітньо-професійна програма англійсько-український переклад. Друге місце посідає підготовка психологів, логопедія, логістика, а далі — повний спектр мистецьких спеціальностей, де мегапопулярними є дизайн, музичне мистецтво, та запроваджена минулого року хореографія.

Намагаючись іти в ногу з часом, окрім традиційних освітніх програм додаються новітні, зокрема «SMART GRID технології в енергетиці».

Обсяги державного замовлення

ТНПУ має найбільші максимальні обсяги державного замовлення в Тернополі та є одним із лідерів у західному регіоні України за цим показником. На основі повної загальної середньої освіти доступно до 628 бюджетних місць на денну форму навчання та 67 – на заочну форму. Випускники коледжів можуть розраховувати максимум на 134 бюджетних місця для денної форми навчання та 74 для заочної. Для магістрантів цього року затверджено максимальний обсяг у розмірі 429 бюджетних місць.

На основі повної загальної середньої освіти за відкритими конкурсними пропозиціями доступно 628 бюджетних місць на денну форму навчання та 67 – на заочну форму навчання. Випускники коледжів, які вступатимуть на денну форму навчання можуть розраховувати на 134 бюджетних місця, а заочна – на 74. Для магістрантів цього року надаємо 420 бюджетних місць

Вже кілька років поспіль Тернопільський національний педагогічний університет отримує найбільші максимальні обсяги державного замовлення. Це є одним із ключових показників успішності закладу.

Для того, аби стати студентом закладу вищої освіти України, одинадцятикласники мають пройти Національний мультипредметний тест, написати мотиваційний лист та долучитися до творчих конкурсів, що проводять безпосередньо у закладах вищої освіти.

З першого липня абітурієнти можуть зареєструвати свої електронні кабінети на сайті Єдиної державної електронної бази з питань освіти у розділі «#Вступ-2024». Вони є основним інструментом вступу до вишів.

В університеті діє Центр допомоги вступнику, де фахівці надають кваліфіковану допомогу.

Під час реєстрації абітурієнт має вказати:

електронну пошту (логін для входу до особистого кабінету);

пароль для входу;

серію та номер документа про раніше здобуту освіту;

номер, PIN-код та рік отримання сертифіката ЗНО/НМТ/ЄВІ/ЄФВВ;

тип, серію та номер документа, що посвідчує особу, або РНОКПП;

реквізити документів для спеціальних умов участі у вступній кампанії.

Важливо!

Абітурієнти, які реєструють кабінет вступника, самостійно створюють особистий електронний кабінет вступника в ЄДЕБО в консультаційному центрі будь-якого закладу освіти:

за наявності розбіжностей в даних особи в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, стать, громадянство тощо);

у документі про раніше здобуту освіту (основу вступу);

у даних учасників ЗНО / НМТ/ ЄФВВ / ЄВІ;

у випадку подання документа про раніше здобуту освіту (основа вступу), інформація про який відсутня в ЄДЕБО,

за умови, що документи про освіту видані до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення.

В особистому електронному кабінеті вступник вносить номери телефонів (мобільний та/або домашній) із зазначенням телефонних кодів у міжнародному форматі для можливості оперативного зв’язку закладу вищої освіти з вступником, а також завантажує кольорову фотокартку розміром до 1Мб у форматі jpg зі співвідношенням сторін 3х4.

До подання першої заяви вступник може замінити внесені номери телефонів. За потреби вступник зазначає додаткові документи про раніше здобуту освіту, дані сертифіката ЗНО /ЄФВВ, сертифікатів НМТ/ЄВІ різних років.

Увага!

Заяву в паперовій формі вступник може подати, якщо не має можливості зареєструвати особистий електронний кабінет. Подавати варто особисто до приймальної комісії закладу вищої освіти.

Міністерство освіти і науки України оприлюднили порогові бали на різні спеціальності: 130 балів – це з урахуванням всіх результатів НМТ, помножені на всі можливі коефіцієнти.

Навіть, якщо є державні місця, а вступник має менше ніж 130 конкурсних балів, то не може претендувати на бюджет.

Факультети ТНПУ:

Факультет філології та журналістики Фізико-математичний факультет Хіміко-біологічний факультет Факультет іноземних мов Географічний факультет Історичний факультет Факультет фізичного виховання Інженерно-педагогічний факультет Факультет мистецтв Факультет педагогіки і психології

Вступники до закладів вищої освіти на творчі спеціальності цього року обов’язково складатимуть НМТ, а також творчий конкурс.

Для вступу, крім результатів НМТ 2024 року, також можна використовувати результати ЗНО 2021 року та НМТ 2022–2023 років. З 3 липня розпочнеться реєстрація на місця державного замовлення.

Детальніше — див. інфографіка: