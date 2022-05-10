На сайті МОН опублікували основні дати для вступу та зареєстрували Порядок прийняття абітурієнтів для здобуття вищої освіти у 2022 році.

Основні етапи вступу на бакалаврат:

З 1 липня – реєстрація електронних кабінетів .

. Творчі конкурси: з 1 до 18 липня (бюджет + контракт), з 9 до 16 серпня (тільки контракт).

з 1 до 18 липня (бюджет + контракт), з 9 до 16 серпня (тільки контракт). Подати заяву для вступу можна з 29 липня до:

8 серпня – для абітурієнтів, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди та творчих конкурсів (які складатимуться з 9 до 16 серпня);

23 серпня – для учнів, які вступають за результатами національного мультипредметного тесту, а також творчих конкурсів, які складали з 1 до 18 липня.

Не пізніше 29 серпня оприлюднять рейтингові списки на бюджет.

До 2 вересня до 18:00 треба підтвердити бажання навчатися на бюджетній формі.

Зарахування на бюджет відбудеться до 5 вересня, а на контракт – визначається правилами прийому закладу, але не пізніше 30 вересня.

відбудеться до 5 вересня, а на контракт – визначається правилами прийому закладу, але не пізніше 30 вересня. До 19 вересня відбудеться переведення на вакантні місця.

До того ж відомо, що для вступу на бакалаврат на бюджетні місця та на контракт для кон’юнктурних спеціальностей враховуватимуться результати НМТ.

Для спеціальностей “Фізична культура і спорт”, “Аудіовізуальне мистецтво та виробництво”, “Дизайн” (за спеціалізаціями “Графічний дизайн”, “Дизайн одягу (взуття)”, “Дизайн середовища”, “Промисловий дизайн”), “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація”, “Хореографія”, “Музичне мистецтво”, “Сценічне мистецтво”, “Архітектура та містобудування” враховуватимуться результати творчого конкурсу, який, за рішенням закладу, може відбуватися дистанційно.

Подати документи й підтвердити місце навчання буде можливо через інтернет. Для вступу на контракт на некон’юнктурні спеціальності враховуватимуться лише результати розгляду мотиваційних листів.

Нагадаємо, на НМТ зареєструвалися понад 402 тисячі абітурієнтів.

Також тривалість спрощеного ЗНО збільшено з 90 до 120 хвилин.

Демонстраційний тест можна пройти онлайн або проглянути в pdf-форматі.

Докладну інформацію про блок НМТ з української мови можна подивитися за цим посиланням, з математики – за цим посиланням, з історії України – тут.