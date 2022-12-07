Всіх українських водіїв хочуть змусити заново перездавати на права

Окрім цього водії компаній кожні п’ять років повинні будуть заново підтверджувати посвідчення, для приватних осіб обов’язкова перездача екзаменів буде раз в 10-15 років.

В Україні планують перевипустити всі посвідчення водія, крім того, водіїв транспортних компаній зобов’яжуть кожні п’ять років заново підтверджувати свої посвідчення. Таку інформацію в ході “Інфраструктурного дня 2022” в Європейській Бізнес Асоціації озвучила заступниця голови комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Юлія Клименко, пише ЦТС.

“Зараз ми працюємо над гармонізацією законодавства про дорожній рух. Фактично, всі посвідчення водія будуть перевипущені”, – зазначила вона.

Клименко додала, що водії компаній кожні п’ять років повинні будуть заново підтверджувати посвідчення, як це відбувається в ЄС.