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Всіх українських водіїв хочуть змусити заново перездавати на права

07.12.2022

Ірина Нова

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Новини, Суспільство, Цікаво

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Окрім цього водії компаній кожні п’ять років повинні будуть заново підтверджувати посвідчення, для приватних осіб обов’язкова перездача екзаменів буде раз в 10-15 років.

В Україні планують перевипустити всі посвідчення водія, крім того, водіїв транспортних компаній зобов’яжуть кожні п’ять років заново підтверджувати свої посвідчення. Таку інформацію в ході “Інфраструктурного дня 2022” в Європейській Бізнес Асоціації озвучила заступниця голови комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Юлія Клименко, пише ЦТС.

“Зараз ми працюємо над гармонізацією законодавства про дорожній рух. Фактично, всі посвідчення водія будуть перевипущені”, – зазначила вона.

Клименко додала, що водії компаній кожні п’ять років повинні будуть заново підтверджувати посвідчення, як це відбувається в ЄС.

“Громадяни будуть це робити кожні 10-15 років, в залежності від того, в якому вигляді Верховна Рада прийме закон”, – підсумувала заступниця голови комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури.

 

 

 

 

Автор: Ірина Нова

Мітки: суспільство, новини, законодавство, цікаво Тернопільщина, водійські права

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