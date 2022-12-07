Всіх українських водіїв хочуть змусити заново перездавати на права

В Україні планують перевипустити всі посвідчення водія, крім того, водіїв транспортних компаній зобов’яжуть кожні п’ять років заново підтверджувати свої посвідчення. Таку інформацію в ході “Інфраструктурного дня 2022” в Європейській Бізнес Асоціації озвучила заступниця голови комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Юлія Клименко, пише ЦТС.
“Зараз ми працюємо над гармонізацією законодавства про дорожній рух. Фактично, всі посвідчення водія будуть перевипущені”, – зазначила вона.
Клименко додала, що водії компаній кожні п’ять років повинні будуть заново підтверджувати посвідчення, як це відбувається в ЄС.
“Громадяни будуть це робити кожні 10-15 років, в залежності від того, в якому вигляді Верховна Рада прийме закон”, – підсумувала заступниця голови комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури.