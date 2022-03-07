“Всі ті церкви, організації, політичні партії будуть вважатися колаборантами, питання по московській церкві вирішено – вони уже відмовляються від Кирила, найближчим часом це питання буде вирішено, не варто робити якісь активні дії у час війни, але ми всі розуміємо, що так далі бути не може”, – наголосив Михайло Головко, голова Тернопільської обласної ради.
Голова Тернопільської обласної державної адміністрації Володимр Труш підкреслив, що під час війни не варто робити жодних активних дій і провокацій.
“Ми не варвари, це питання буде вирішено, мирним та цивілізованим шляхом, закликаю усіх бути зібраними та з холодною головою, – сказав Володимир Труш. – Також хочу наголосити, що вчора митрополит Сергій відмовився від ордену, який йому подарував Путін, в Україні є чотири таких ордени, від одного вже відмовилися”.