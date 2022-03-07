Всі церкви, організації, політичні партії, які мають відношення до Москви, будуть вважатися колаборантами. Про це під час брифінгу розповів голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.

“Всі ті церкви, організації, політичні партії будуть вважатися колаборантами, питання по московській церкві вирішено – вони уже відмовляються від Кирила, найближчим часом це питання буде вирішено, не варто робити якісь активні дії у час війни, але ми всі розуміємо, що так далі бути не може”, – наголосив Михайло Головко, голова Тернопільської обласної ради.

Голова Тернопільської обласної державної адміністрації Володимр Труш підкреслив, що під час війни не варто робити жодних активних дій і провокацій.

“Ми не варвари, це питання буде вирішено, мирним та цивілізованим шляхом, закликаю усіх бути зібраними та з холодною головою, – сказав Володимир Труш. – Також хочу наголосити, що вчора митрополит Сергій відмовився від ордену, який йому подарував Путін, в Україні є чотири таких ордени, від одного вже відмовилися”.