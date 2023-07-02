Воїн з Тернопільщини на щиті востаннє повернувся до рідної домівки

Небесне військо поповнилося ще одним воїном. А на землі на одну світлу людину стало менше. Ми відчуваємо біль Батьківщини, яка щодня ховає найкращих своїх синів.
Мотивований боєць, патріот рідного краю, мужньо виконавши військовий обов’язок в бою за Україну, до рідної домівки вчора воїн повернувся на щиті…
Коридором шани зустріли 1 липня захисника мешканці району, представники органів місцевої виконавчої влади та місцевого самоврядування, командування та військовослужбовці.
Сьогодні відбудеться похорон Героя: о 12:30 панахида вдома, відтак – служба в Туницькій церкві, опісля – поховання на Калинівському кладовищі м.Кременця.
Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям та побратимам Героя.
Вічна пам’ять, шана і слава захиснику України!