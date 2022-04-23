Воєнний Великдень. Через наступ росії цього року українцям доведеться святкувати Пасху з певними обмеженнями. Це заради власної безпеки. Тож графік святкових богослужінь священники складають відповідно до вимог воєнного часу і з дотриманням комендантської години.

Так, у тернопільській катедрі освячення пасок відбуватиметься у суботу, 23 квітня з 12 до 20 години. У храмах УГКЦ області кожна парафія індивідуально вирішуватиме коли освячувати великодні кошики та проводити святкові літургії. Крім того, цього року рекомендовано не збиратись великій кількості людей біля церков. Тому прямі трансляції святкових служб транслюватиме “Живе телебачення”, повідомляє Тернопіль 1.