Сьогодні зранку, 25 квітня, російський ворог завдав ракетних ударів по залізничних вузлах у центрі та на заході України.

Про це повідомив голова Укрзалізниці Олександр Камишін. За його словами, внаслідок ворожих ударів є травмовані, наразі усі деталі виясняють. Крім того, мінімум 16 пасажирських поїздів будуть затримані.

В Укрзалізниці повідомили, що у зв’язку з пошкодженням тягових підстанцій відсутня напруга в контактній мережі на дільницях у Вінницькій області, а саме: Шепетівка – Козятин, Жмеринка – Козятин, Козятин – Фастів.

Джерело: Факти.