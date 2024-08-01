Воробець у Тернопільському апеляційному суді планує скасувати вирок міськрайонного про 6 років тюрми

Екс-заступник начальника Тернопільської податкової Євген Воробець у Тернопільському апеляційному суді намається вкотре обійти закон.

Євген Воробець, який 17 квітня 2024 року був визнанний винним Тернопільським міськрайонним судом у кримінальних правопорушеннях, передбачених, частиною 3 статті 189 ККУ (вимагання, поєднане з насильством, небезпечним для життя чи здоров’я особи, або таке, що завдало майнової шкоди у великих розмірах, – карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років із конфіскацією майна) та суд призначив йому покарання у вигляді – позбавлення волі, терміном на шість років з конфіскацією майна, сьогодні, в апеляційносу суді Тернопільщини намагається вкотре обійти закон.

З власних джерел “Тернополянам” стало відомо, що захисна команда Євгена Воробця бігає по кабінетах Тернопільського апеляційного суду і намагається домовитися з суддями, щоб скасувати обвинувальне рішення Тернопільського міськрайонного суду від 17 квітня 2024 року і повернути справу на повторний розгляд у той же міськрайонний суд, а там уже перекваліфікувати справу без “ноток” криміналу.

Нагадаємо, 24 вересня 2020 року близько 16-ої години у Тернополі, три групи СБУ, ДБР та “Альфи” затримали на вимаганні та отриманні хабара у розмірі 40 тисяч доларів – більше мільйона гривень податківця, його сина та їх спільників.

Затримали – Євгена Воробця – заступника начальника Тернопільської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Тернопільській області, його сина – Василя Вробця та Назара Лободу та Миколу Богуна.

17 квітня 2024 року Тернопільський міськрайонний суд нарешті поставив крапку у 3,5 річній справі про хабар – визнав колишного заступника начальника податкової Тернопільщини Євгена Воробця винним у кримінальних правопорушеннях, передбачених, частиною 3 статті 189 ККУ (вимагання, поєднане з насильством, небезпечним для життя чи здоров’я особи, або таке, що завдало майнової шкоди у великих розмірах, – карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років із конфіскацією майна) та призначив йому покарання у вигляді – позбавлення волі, терміном на шість років з конфіскацією майна.

Його сина – Воробця Василя Євгеновича також визнали винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 189 ККУ і призначили йому покарання – позбавлення волі – 5 років і шість місяців з конфіскацією майна.

Ще двох учасників, які брали участь у вимаганні, залякуванні та отриманні грошей у тернополянина – Назара Лободу та Миколу Богуна також визнано винними у даному злочині – вони отримали по 4 роки тюрми.

За цивільним позовом потерпілого, Євген Воробець має виплатити 282 тисячі 487 гривень матеріальної та 75 тисяч гривень моральної шкоди.

Одразу після вироку, команда Євгена Воробця звернулася у Тернопільський апеляційний суд і ще раз повторимо – намагається “домовитися з суддями” про скасування рішення Тернопільського міськрайонного суду і повернення розгляду справи у той таки міськрайонний суд тільки з іншою кваліфікацією справи, уже не кримінальною.

За словами джерел, Євген Воробець розуміє, що єдиний його шанс залишитися на волі – це Тернопільський апеляційний суд, і всіма способами “намагається позитивного залагодити справу”.

Ми звичайно не віримо у чутки, а тільки керуємося фактами, тому будемо уважно слідкувати, хто і як буде розглядати апеляцію Євгена Воробця у Тернопільському апеляційному суді.

Також додамо, що уже визнаний судом винний у злочині – Євген Воробець у травні 2023 року написав заяву у поліцію на чоловіка, у якого вимагав та отримав гроші – судові засідання по даній справі ще тривають.

Будемо тримати на контролі дану ситуацію та повідомляти жителів Тернопільщини про дану резонансну справу, а також прийняті рішення Тернопільського апеляційного суду у справі Євгена Воробця, колишнього заступника начальника податкової у Тернопільській області.