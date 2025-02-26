Вони зробили вибір – боротися! Війна познайомила Ольгу й Сергія Коновалів, і вона ж їх розлучила

Ольгу і Сергія Коновала познайомила війна. Вона ж їх і розлучила.

Військова волонтерка Ольга Коновал – про своє патріотичне виховання ще від батьків, про захоплення, які формували характер. Про початок великої війни і пошук свого місця у ній, де б відчувала себе корисною. Про спільне військово-сімейне життя з Сергієм, про мрії, яким не судилося… Про багатогранність особистості Сергія Коновала / НОРДа. Про продовження його мрій в пам’ять про нього і багатьох інших полеглих героїв. Про відповідальність за побратимів, за жінок, для яких вона сьогодні – приклад.

Багато важливих думок і висновків.

Ця розмова – як холодний душ, який тримає в ресурсі і нагадує, що потрібно продовжувати, попри все!

3 роки з початку повномасштабної війни в Україні. Сотні тисяч втрачених життів, здаманих доль і мрій. Кожен з нас по-різному відчув на собі війну, по- різному реагував і діяв. Ніхто не нарожжений для війни. Але є ті, хто зробив вибір – БОРОТИСЯ! Це їхня реакція на несправедливість, на страх за рідних людей і за рідний дім.

4 історії героїв, які 24 лютого 2022 року зробили свій вибір. В кожній історії – про шлях у 3 роки, який пройшла вся країна. Про ціну, яку платимо, щоб бути собою у себе вдома, в своїй країні. Кожен Герой – окрема історія. І одна на всіх війна.

4 серії відео-проекту від Dzerkalo TV, які збережуть пам’ять про цю ціну, про Героїв, які боролися, які продовжують боротися.

Ольга Коновал, військова волонтерка, дружина – Героя України Сергія Коновала. Галина Хорощак, дружина військового Сергія Хорощака. Назар Вікторовський, ветеран війни. Юрій Костишин/Кіт Характерник, військовий ЗСУ.

Автор і режисер проекту – Наталя Янусь. Відео і монтаж – Володимир Кубей.

Джерело: Dzerkalo TV