Вони зробили вибір – боротися! Шлях Назара Вікторовського від фронту до нової реальності

24 лютого 22 року Назар Вікторовський разом з братом вже були у черзі добровольців у військкоматі. Без жодного військового досвіду і навичок, із зовсім іншими планами на майбутнє, прийняв рішення захищати країну. Влітку 22-го отримав важке поранення, втративши обидві ноги.

Про важкий шлях операцій і реабілітації, прийняття своєї нової реальності і що допомогло подолати депресію, про нові мрії і нову роботу, а також про досвід танцю вже на протезах в концерті гурту Kozak System.

3 роки з початку повномасштабної війни в Україні. Сотні тисяч втрачених життів, здаманих доль і мрій. Кожен з нас по-різному відчув на собі війну, по- різному реагував і діяв. Ніхто не нарожжений для війни. Але є ті, хто зробив вибір – БОРОТИСЯ! Це їхня реакція на несправедливість, на страх за рідних людей і за рідний дім. 4 історії героїв, які 24 лютого 2022 року зробили свій вибір. В кожній історії – про шлях у 3 роки, який пройшла вся країна. Про ціну, яку платимо, щоб бути собою у себе вдома, в своїй країні. Кожен Герой – окрема історія. І одна на всіх війна.

4 серії відео-проекту від Dzerkalo TV, які збережуть пам’ять про цю ціну, про Героїв, які боролися, які продовжують боротися.

Ольга Коновал, військова волонтерка, дружина – Героя України Сергія Коновала.

Галина Хорощак, дружина військового Сергія Хорощака.

Назар Вікторовський, ветеран війни.

Юрій Костишин/Кіт Характерник, військовий ЗСУ.

Автор і режисер проекту – Наталя Янусь. Відео і монтаж – Володимир Кубей.