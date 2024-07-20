Volvo XC40: стиль, комфорт і безпека для міських умов

Завдяки своєму унікальному дизайну, бездоганному комфорту та передовим технологіям безпеки, цей автомобіль здатний задовольнити потреби навіть найвибагливіших водіїв.

Volvo XC40 вирізняється своїм стильним та сучасним дизайном. Автомобіль має чіткі лінії, що надають йому динамічного вигляду, а також елегантні деталі, що підкреслюють його преміальність.

Зовнішній вигляд:

Передня частина — виразна решітка радіатора з логотипом Volvo, LED-фари з функцією адаптивного освітлення.

Бокова частина — виразні лінії кузова, спортивні колісні диски.

Задня частина — стильні задні ліхтарі, хромовані елементи.

Інтер’єр:

Високоякісні матеріали обробки, шкіряні сидіння.

Просторий салон з продуманою ергономікою.

Стильна панель приладів, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс мультимедійної системи.

Салон автомобіля обладнаний всім необхідним для того, щоб ви відчували себе як вдома навіть у найтриваліших поїздках.

Система клімат-контролю:

Двозонний клімат-контроль — можливість налаштування окремих зон для водія та пасажирів.

Підігрів сидінь — підігрів передніх і задніх сидінь для комфортної поїздки в холодну погоду.

Мультимедійна система:

Сенсорний екран — великий сенсорний дисплей з підтримкою Apple CarPlay та Android Auto.

Аудіосистема — високоякісна аудіосистема для відмінного звучання музики.

Автомобіль обладнаний найсучаснішими системами безпеки, що забезпечують захист водія та пасажирів у будь-яких умовах.

Активні системи безпеки:

Система запобігання зіткнень — автоматичне гальмування у разі виявлення перешкоди.

Контроль смуги руху — система допомоги при зміні смуги руху та утримання автомобіля в межах своєї смуги.

Розпізнавання дорожніх знаків – інформування водія про обмеження швидкості та інші важливі знаки.

Пасивні системи безпеки:

Подушки безпеки — передні, бокові та шторкові подушки безпеки.

Каркас кузова — посилений каркас кузова для підвищення жорсткості та безпеки при зіткненнях.

Система кріплення дитячих сидінь — система Isofix для безпечного встановлення дитячих крісел.

Volvo XC40 не тільки забезпечує високу продуктивність, але й відзначається низьким рівнем викидів.

Старт-стоп система — автоматичне вимикання двигуна на зупинках для економії пального.

Рекуперація енергії — система рекуперації енергії при гальмуванні.

Напівавтономне водіння — система автопілота, яка допомагає водієві в керуванні автомобілем на автомагістралях.

Навігація — інтуїтивно зрозуміла система навігації з актуальними картами.

Планування маршруту — функція планування маршруту з урахуванням трафіку та умов на дорозі.

Комфорт для пасажирів

Volvo XC40 створений з урахуванням потреб пасажирів, пропонуючи їм високий рівень комфорту та зручності.

Великий простір для ніг для комфортного розміщення пасажирів.

Регулювання сидінь для максимальної зручності.

Наявність USB-портів для зарядки гаджетів.

Панорамний дах для відчуття простору та світла.

Автомобіль створений для сучасного міського життя, надаючи водієві та пасажирам максимум задоволення від кожної поїздки. Завдяки своїм інноваційним технологіям та продуманому дизайну, Volvo XC40 стає ідеальним вибором для тих, хто цінує якість та надійність.