Громадська організація “Звільнення з полону” шукає волонтерів для розповсюдження інформації у соцмережах.

ГО “Звільнення з полону” створенні ще у 2015 році аби допомагати військовим та цивільним полоненим, – повідомляють представники ГО в Телеграмі.

Із початку повномасштабних бойових дій почали займатися амуніцією, гаджетами та медикаментами.

– Забезпечуємо хлопців із ЗСУ та ТрО усім необхідним. Маємо офіційні дозволи від Міністерства оборони, налагоджену логістику, офіційні рахунки. Завжди звітуємо про виконане, співпрацюємо з іншими волонтерськими установами України й закордонну. Ось саме прохання, будь ласка, допоможіть розповсюдити інформацію про громадську організацію й її діяльність. Ми є у Фейсбуці, Instagram й Телеграмі, – пишуть члени громадської організації.

За їхніми словами, для добрих справ і перемоги потрібна максимальна допомога кожного в коментарях, лайках, поширеннях, підписках, репостах.

Долучитися до підтримки та поширення можуть і волонтери з Тернопільщини. Докладніше – за номером телефону – 097 882 55 02.