Волонтерський центр педагогічного університету в Тернополі допомагає ЗСУ

Волонтерський центр ТНПУ продовжує допомагати воїнам ЗС України. Нещодавно два fpv-дрони були передані в один із підрозділів Тернопільської 105 бригади, де проходить службу викладач нашого університету доц. Андрій Вельгач.
Завдяки партнерам із греко-католицької громади чеського міста Брно волонтери мали змогу передати тепловізор та старлінк спецпідрозділу ГУР МО “Кракен”.
– Щира подяка за координацію цієї роботи професорці Лесі Алексієвець і Тарасу Катруну. Величезна вдячність також всім працівникам університету, хто долучився до збору коштів на засоби радіоелектронної боротьби та fpv- дрони. Завдяки спільній справі ми маємо чим допомагати ЗСУ. Збори тривають. Разом до перемоги! – повідомляють у групі Волонтерський центр ТНПУ.