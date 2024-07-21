Волонтерський центр педагогічного університету в Тернополі допомагає ЗСУ

Волонтерський центр ТНПУ продовжує допомагати воїнам ЗС України. Нещодавно два fpv-дрони були передані в один із підрозділів Тернопільської 105 бригади, де проходить службу викладач нашого університету доц. Андрій Вельгач.

Завдяки партнерам із греко-католицької громади чеського міста Брно волонтери мали змогу передати тепловізор та старлінк спецпідрозділу ГУР МО “Кракен”.