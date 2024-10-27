Водоканали на межі колапсу, але купують ноутбуки за майже сто тисяч гривень і сумки до них за 7 299 гривень

«Водоканали України перебувають на межі колапсу: довоєнні тарифи не покривають витрат. Через ворожі обстріли, брак кадрів, ріст цін на електроенергію та реагенти для очищення води повноцінна робота підприємств під загрозою. Довоєнні тарифи не покривають значну частину витрат водоканалів. Так, за результатами 2023 року «Тернопільводоканал» недоотримав близько 70 млн грн.

Єдиний вихід із плачевної ситуації — встановлення економічно обґрунтованого тарифу для населення. А якщо тарифи й далі не переглядатимуть, це призведе до вкрай негативних наслідків. Водоканали можуть просто збанкрутувати, а споживачі підприємства — залишитися без води й послуги водовідведення», – така інформація міститься на сайті «Тернопільводоканал».

Що це означає, не варто й пояснювати. Не так давно аналогічну за смисловим навантаженням заяву поширив «Тернопільелектротранс», і вартість проїзду у громадському транспорті підвищили у лічені дні.

Отже, тернопільським споживачам варто готуватися до подорожчання послуг водопостачання та водовідведення. На фоні здорожчання буквально усього це, звісно, великий тягар для містян, адже вода і каналізація – це базові потреби, від яких не відмовишся. Згадаймо ще військовий збір у розмірі 5 відсотків, який вираховуватимуть з наших зарплат.

Чи ефективно витрачає «Тернопільводоканал» гроші, які платимо за послуги? На початку року набула резонансу закупівля цим підприємством мобільних телефонів, у тому числі айфонів. Що зараз закуповує підприємство? Це досить легко перевірити, адже ця інформація оприлюднюється. Поміж усіляких товарів і послуг, необхідних для функціонування, читаємо: сумка для ноутбука – вартість 7 299 гривень. Дата закупівлі 17 жовтня. Назва сумки BlankNote Black (BN-BAG-37-q). В Інтернеті можна оглянути фото – справді шик, шкіряна розкішна чоловіча сумка. Але це за наші з вами гроші… Звісно, за мирного часу така сумка муляла б не так дошкульно, але тепер, коли країна стікає кров’ю, кому потрібен цей шик?..

До речі, про ноутбук, для якого, напевно, купували сумку. Це справді цінна річ – вартістю 98 964,00 грн. Придбали його у серпні цього року.

Власне, на сайті «Прозорро» можна простежити багато досить сумнівних закупівель «Тернопільводоканал» в умовах воєнного часу, якими підприємство фактично облагороджує свій побут. Стільці, електрообігрівачі, килимок для ванної кімнати, дзеркало, освіжував повітря, мило, туалетний папір, передплата періодичних видань – усе це на сотні тисяч гривень. Підприємство створює гарні умови, живе ніби в мильній бульбашці, у яку не проникає дух війни. Задля справедливості, «Тернопільводоканал» – не виняток, аналогічний рай у багатьох інших суб’єктах господарювання, які фінансуються з державних та місцевих бюджетів.

Зараз слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні від 23.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.191 КК України. Це відомо з ухвали Тернопільського міськрайонного суду від 14 жовтня – про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, яка міститься у Реєстрі судових рішень. Як вбачається з ухвали, до правоохоронних органів надійшли матеріали за фактом проведення ревізії фінансово-господарської діяльності КП «Тернопільводоканал» Тернопільської міської ради за період з 01.07.2021 по 31.03.2024, за результатами якої в діях посадових осіб органу місцевого самоврядування та суб`єктів господарювання всупереч вимог Закону України «Про місцеве самоврядування», Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», виявлено порушення, яке полягає у привласненні та заволодінні бюджетними коштами службовими особами шляхом зловживанням своїм службовим становищем в умовах воєнного стану під час виконання будівельно-монтажних робіт на об`єктах КП «Тернопільводоканал».

Одним із фактів, які розслідують, є договір на виконання робіт від 18.10.2021. Згідно з умовами договору, Підрядник приймає на себе зобов`язання виконати роботи з монтажу вузлів комерційного обліку холодної води зі Специфікацією та повинен змонтувати 458 вузлів комерційного обліку холодної води. «Під час проведення ревізії, відповідно до вимог пункту 6.16 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, проведено уточнення загальної вартості виконаних підрядних робіт, яким встановлено, що Підрядником неправомірно завищено вартість виконаних робіт з монтажу 337 вузлів комерційного обліку холодної води на загальну суму 523 886,32 грн, які були оплачені Замовником», зазначається у судовій ухвалі.

Хто винуватий і чи винуватий, власне, чи завершиться досудове розслідування складанням обвинувального акту, покаже час. Але усе перелічене свідчить про те, що для підвищення вартості послуг є не лише об’єктивні причини й обставини…