Вночі рашисти здійснили ракетний обстріл по Рубіжному у Луганській області. В наслідок обстрілів палали щонайменше 27 будинків, подекуди цілими вулицями. Також 5 займань сталися у Попасній і одне в Северодонецьку.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram

“Росіяни у ніч із 16 на 17 березня влаштували в Рубіжному пекло, обстріли тривали всю ніч. У місті внаслідок російських обстрілів палали щонайменше 27 будинків, подекуди цілими вулицями.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Гайдай зазначив, що російська армія цілеспрямовано обстрілює мирних жителів, яким навіть не дають можливості безпечно виїхати.

Він нагадав, що днями ворог обстріляв автобуси з біженцями в Рубіжному, а 16 березня тих, хто їхав з Маріуполя.