Унаслідок російських обстрілів пошкоджене енергетичне обладнання одного з підприємств ДТЕК Енерго. За попередньою інформацією, троє людей отримали поранення.

Пораненим була оперативно надана медична допомога. Їх доправили до лікарні.

Це не перший енергетичний об’єкт ДТЕК Енерго, який зазнав атак із боку російських військ за останній тиждень. 10-11 жовтня було атаковано Бурштинську ТЕС, Ладижинську ТЕС та Придніпровську ТЕС, зазначили у компанії.

“Сьогодні (17 жовтня — ред.) ударами пошкоджено енергетичне обладнання підприємства. Коли буде дозволяти безпекова ситуація, працівники теплоелектростанції оглянуть пошкодження та почнуть роботи з ліквідації наслідків і відновлення роботи”, — йдеться у повідомленні.

Наразі задля безпеки на станції перебувають тільки критично необхідні співробітники. Всі інші працюють у віддаленому режимі.

“Ми продовжуємо робити все можливе для підтримання надійної роботи української енергосистеми в умовах енергетичного терору агресора. ДТЕК синхронізує свої дії з НЕК “Укренерго”, — йдеться у заяві пресслужби.

У разі необхідності для забезпечення стабільної роботи енергосистеми України підприємствами ДТЕК Енерго будуть задіяні усі доступні енергоблоки, зазначили у компанії.

Що відомо

Вранці 17 жовтня росіяни атакували енергетичну інфраструктуру України в трьох областях. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.