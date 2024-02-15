Внаслідок ДТП на Підволочиському шосе в лікарні померла мати трьох дітей

Життя жінки, яка отримала травми в дорожньо-транспортній пригоді у Тернополі, врятувати не вдалося. Потерпіла була пасажиркою автомобіля BMW.

Нагадаємо, що аварія трапилася 11 лютого на вулиці Підволочиське шосе. Водій автомобіля BMW зіткнувся із попутним транспортним засобом та втік. У результаті удару «Renault» викинуло на смугу зустрічного руху, де воно врізалося в інше BMW. До лікарні потрапила водійка «Renault», а її пасажир 1978 року народження від отриманих травм загинув.

Госпіталізували до лікарні й 5 пасажирів та кермувальника з BMW. Серед травмованих було троє дітей з мамою. Проте вона не вижила.

Винуватець ДТП втік, але оперативники карного розшуку спільно зі слідчими та працівниками Управління патрульної поліції розшукали втікача-порушника. Це – житель села Смиківці 1976 року народження.

Його затримали відповідно до статті 208 КПК й оголосили підозру згідно із частиною 2 статті 286 ККУ. Після смерті жінки статтю перекваліфікували – порушнику інкримінують частину 3 статті 286.

Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту спільно із представниками обласної прокуратури звернулися з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Суд дане клопотання задовольнив. Водій, причетний до смерті двох людей, перебуватиме в СІЗО до 9 квітня. Триває слідство.