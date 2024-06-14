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Влітку будьте обережні, коли харчуєтеся

14.06.2024

Руслан Іннак

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Здоров`я, Поради і розваги, Теми, Головне в номер, Новини

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Особливо у ці складні дні, коли маємо постійні відключення електроенергії.

Фахівці держпродспоживслужби радять мешканцям Тернопілля уважніше та ретельніше віднестися до вибору та покупки продуктів, особливо, які швидко псуються, у місцевих супермаркетах та магазинах в період вимкнення світла, а виробникам, торгівцям  – знімати  зіпсовані продукти з реалізації. Бо це може викликати серйозні проблеми зі здоровям і навіть привести до летальних випадків.

За словами фахівців, через постійні блекаути, деякі продукти швидко стають непридатними, тому , коли йдете у магазин,  чи  супермаркет варто дивитися при якій температурі зберігається приміром молоко та риба, а також чи працюють холодильники, чи підключають тут генератори.

З середини травня в усіх областях України ввели контрольовані аварійні відключення світла через значний дефіцит електроенергії. Відключення світла для виробників харчових продуктів та продуктових торгівельних мереж є надзвичайною ситуацією, адже на підприємстві процес виробництва триває постійно, перестають працювати холодильні камери та морозилки у торгових залах та складах, а також порушується технологія виробництва та псування продукції. Така ситуація може бути небезпечною для покупців: охолоджене м’ясо, готова продукція, молочна продукція може зіпсуватись за вісім годин відсутності електроенергії протягом дня.

Зважаючи на ситуацію, яка складається через відключення систем енергопостачання, фахівці  головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області рекомендують запастися альтернативними джерелами електроенергії на випадок тривалого вимкнення світла, посилити контроль за дотриманням умов зберігання охолоджених та заморожених продуктів, забезпечити дотримання гігієнічних вимог на підприємствах, у  торгівлі. За  можливості перевести роботу підприємств до графіків віялових відключень електроенергії, для зменшення ризиків втрати харчових продуктів провести їх перерозподіл по різних складах, а також переглянути процедури вилучення та відкликання невідповідної продукції та шляхи її утилізації.

“Також через відключення електроенергії рекомендуємо споживачам уважніше ставитися до вибору продуктів. Купуйте продукти у місцях, де стабільно працюють холодильники, якщо немає сторонніх запахів та сумнівів щодо якості товарів. А перед тим, як придбати продукти, уважно прочитайте не лише склад, а й умови зберігання, а також перевірте, чи продукт зберіг товарний вигляд. Особливо це стосується: м’ясних, рибних та молочних продуктів”, – зауважили у Держпродспоживслужбі.

Автор: Галина ВАНДЗЕЛЯК

Теги: харчування, літо

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