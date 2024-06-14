Влітку будьте обережні, коли харчуєтеся

Особливо у ці складні дні, коли маємо постійні відключення електроенергії.

Фахівці держпродспоживслужби радять мешканцям Тернопілля уважніше та ретельніше віднестися до вибору та покупки продуктів, особливо, які швидко псуються, у місцевих супермаркетах та магазинах в період вимкнення світла, а виробникам, торгівцям – знімати зіпсовані продукти з реалізації. Бо це може викликати серйозні проблеми зі здоровям і навіть привести до летальних випадків.

За словами фахівців, через постійні блекаути, деякі продукти швидко стають непридатними, тому , коли йдете у магазин, чи супермаркет варто дивитися при якій температурі зберігається приміром молоко та риба, а також чи працюють холодильники, чи підключають тут генератори.

З середини травня в усіх областях України ввели контрольовані аварійні відключення світла через значний дефіцит електроенергії. Відключення світла для виробників харчових продуктів та продуктових торгівельних мереж є надзвичайною ситуацією, адже на підприємстві процес виробництва триває постійно, перестають працювати холодильні камери та морозилки у торгових залах та складах, а також порушується технологія виробництва та псування продукції. Така ситуація може бути небезпечною для покупців: охолоджене м’ясо, готова продукція, молочна продукція може зіпсуватись за вісім годин відсутності електроенергії протягом дня.

Зважаючи на ситуацію, яка складається через відключення систем енергопостачання, фахівці головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області рекомендують запастися альтернативними джерелами електроенергії на випадок тривалого вимкнення світла, посилити контроль за дотриманням умов зберігання охолоджених та заморожених продуктів, забезпечити дотримання гігієнічних вимог на підприємствах, у торгівлі. За можливості перевести роботу підприємств до графіків віялових відключень електроенергії, для зменшення ризиків втрати харчових продуктів провести їх перерозподіл по різних складах, а також переглянути процедури вилучення та відкликання невідповідної продукції та шляхи її утилізації.